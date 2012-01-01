-Kılıçdaroğlu: Yüreğimiz burkuldu VAN (A.A) - 31.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Tipik bir acemiler mangasının olduğu deprem bölgesindeyiz. Sorunları çözmek değil, adeta sorunları nasıl derinleştirebiliriz, bunun arayışı içerisinde olan bir yapı görüyoruz burada'' dedi. Kılıçdaroğlu, Van'da bugün gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından konakladığı otele gelişinde bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Van'a üçüncü gelişi olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, ilk ve ikinci gelişinde yoğun çadır talebiyle karşılaştığını, üçüncü gelişinde de bu taleplerin kesilmemesinin kendisini üzdüğünü söyledi. Depremzedelerin televizyonlarda Van'a sürekli olarak yardım yapıldığını ancak bu yardımların kendilerine ulaşmadığını söylediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, gezisi sırasında kendisine vali yardımcılarının eşlik ettiğini, onların da bu sorunları dinlediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Aradan 2,5 aylık bir süreç geçmiş olmasına karşın, çok dar alanda bir felaket yaşandı ama bu felaketin yaralarının hala sarılmadığını görmek, beni üzüyor. Başlangıçta hükümeti eleştirmedik, 'var olan deprem yaralarını hep beraber sarabilir miyiz' diye yola çıktık. Şikayetler geldiği zaman onları iyi niyetle hükümete aktardık. Doğrudan hükümeti şikayet etmek gibi bir kolaycılığa kaçmadık ama bugün geldiğimiz noktada gerçekten yurttaşları dinlerken insanın yüreği burkuluyor.'' Depremzedelerin ısınma, tuvalet, banyo, kaliteli kömür gibi sorunları bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sorunların bu kadar ağırlaşmasının ise yapılan uygulamaların yanlışlarını gösterdiğini ileri sürdü. Konteynerlerin yapılıp bölgeye gönderilmesi konusunda bir gecikme, bir sorun varsa hükümetin acilen konuya el atması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Ben sayın başbakanın yeteri kadar bilgilendirildiği kanısında değilim. Bakanlar, geliyorlar, geziyorlar, hiçbir sorun yokmuş gibi Ankara'ya dönüyorlar. Hiçbir AKP milletvekilinin gelip çadırları gezeceğini sanmıyorum. Eğer sorunu doğrudan halktan dinlemek istiyorlarsa AKP'li yetkililer gelirler, doğrudan yurttaşlarla konuşurlar. Çadırkentleri gezsinler'' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Buradaki izlenimlerinizi başbakan ile paylaşmak gibi bir düşünceniz var mı? Birebir anlatma gibi bir düşünceniz var mı?'' şeklindeki sorusu üzerine, deprem sonrası bir komisyon oluşturduklarını ve bu komisyonun sürekli olarak kendilerine raporlar sunduğunu anlattı. ''Hiçbir şey yapılmadı demek gibi bir kolaycılığa kaçmadıklarını'' ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Ama nasıl olur da konteyner sorunu şu ana dek çözülemez. 'Türkiye büyük ülke' diyoruz, 'iddialı ülke' diyoruz. Konteyner yapmak çok zaman alan bir olay da değil. Bunların süratle yapılıp, getirilip, hizmete sokulması gerekir. Konteynerler gelmiş, daha altyapısı çözülmemiş. Altyapıyı çözmek için de mi Ankara'dan ekiplerin gelmesi lazım? Tipik bir acemiler mangasının olduğu deprem bölgesindeyiz. Sorunları çözmek değil, adeta sorunları nasıl derinleştirebiliriz, bunun arayışı içerisinde olan bir yapı görüyoruz burada ve bu yapı doğru bir yapı değil.'' -Uludere ziyareti- Kılıçdaroğlu, toplantının sonunda, yarın Şırnak'ın Uludere ilçesine yapacakları taziye ziyaretinin helikopterde yaşanan sorun nedeniyle iptal edildiğini söyledi. Öte yandan, toplantı sonrasında, gazetecilere açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, helikopter sorununun giderildiğini ve kendilerinden isim istendiğini ifade etti. Tekin, yarın öğle saatlerinde jandarmaya ait bir helikopterle Uludere'ye gideceklerini bildirdi.