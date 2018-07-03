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Kılıçdaroğlu: Yüreğimiz bu acıları artık kaldırmıyor

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eylül, Leyla ve daha niceleri

03 Temmuz 2018 16:23

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Eylül, Leyla ve daha niceleri. Yüreğimiz bu acıları artık kaldırmıyor\" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara\'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ve Ağrı\'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir\'le ilgili Twitter\'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
\"Eylül, Leyla ve daha niceleri. Yüreğimiz bu acıları artık kaldırmıyor! Çocuklarımıza yönelik her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi adına, eğitim ve hukuk başta olmak üzere yapılacak tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız! Gelin, bu ayıba artık bir son verelim!\"

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