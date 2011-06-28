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Politika

KILIÇDAROĞLU YUNANİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A)

28 Haziran 2011 14:47

-KILIÇDAROĞLU YUNANİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 28.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılmak üzere Yunanistan'a gidecek. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Haziran Perşembe günü Atina'ya gidecek olan Kılıçdaroğlu, 1 ve 2 Temmuz günlerinde Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılacak. Yunanistan ziyareti kapsamında Selanik, Gümülcine ve İskeçe'ye de gidecek olan Kılıçdaroğlu, 2 Temmuz Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek. 

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