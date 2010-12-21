-KILIÇDAROĞLU: ''YSK'YA BAŞVURUNUN ANLAMI YOK'' ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı partililerin 15. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı ''başvuruyu anlamsız bulduğunu'', Çankaya İlçe Seçim Kurulunun itiraza ilişkin daha önce aldığı kararın kesin olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, daha önce Çankaya İlçe Seçim Kuruluna itiraz yapıldığını ve bu itirazın reddedildiğini anımsatarak, ''İlçe Seçim Kurulu kararı kesindir, (YSK'ya) başvurunun bir anlamı yok'' dedi. Bazı partililerin, CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi'nin (PM) oluşumunda yüzde 25 olan kadın kotasının, 68 kişilik blok listede ve 12 üyenin seçildiği 18 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformu listesinde ayrı ayrı uygulanması gerektiği iddiasıyla Çankaya İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvuru reddedilmişti. Bunun ardından aynı gerekçeyle Yüksek Seçim Kuruluna başvuru yapıldı.