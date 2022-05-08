Kılıçdaroğlu, Yörük Festivali’ne neden gitmedi?

T24 Haber Merkezi

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Son anda gitmekten vazgeçen Kılıçdaroğlu’nun AKP’ye yakın ve FETÖ’den yargılandığı davalarda hakkında hem beraat hem de takipsizlik kararı verilen iş insanı Fettah Tamince’nin de sponsorlar arasında olmasının rahatsız olduğu öğrenildi.

Festivalin gala gecesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da hazır bulundu. CHP Antalya İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hemşehrilerine attığı toplu SMS mesajında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da festivale katılacağı duyurulmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu açılışa gelmedi, mesaj göndermekle yetindi.

Vatandaşların geçim zorluğuna dikkati çekmek için evinde bir hafta elektriksiz oturan CHP liderinin, festival için yapılan yüklü harcama ve sponsorlar arasında yer alan bazı kuruluş ve firmaları öğrenince, parti tabanında oluşan rahatsızlığı dikkate alarak festivale katılmaktan son anda vazgeçtiği öğrenildi.

Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin konaklama sponsoru olduğu belirtildi.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gündemde sığınmacılar ve ekonomi var



Türkiye gazetesi: Ekonomi ve sığınmacılar konusu AK Parti'yi zorluyor, partinin oy oranı yüzde 35



AKP'li Turan'dan feribot tercihini haber yapan basın kuruluşlarına tepki: Bu bir geri zekalılıktır



Memur-Sen: Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira oldu



Nagehan Alçı: Fotoğraf üzerinden İmamoğlu'na saldıranların hiçbiri siyasal rejimin muhalifi değil, zihinsel olarak Devlet'in hizmetkârları!



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dubai'de konuştu: İnanç karşıtı akımlar gençleri kuşattı



Esad ve Hamaney, Tahran'da bir araya geldi



Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Tansu Çiller bana, "‘Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol" dedi



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye’de yaşayan Ruslar, 8 ve 9 Mayıs’ta propaganda etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor" />