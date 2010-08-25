-KILIÇDAROĞLU: YOLSUZLUK DOSYALARINI GETİRMEYECEĞİM ELAZIĞ (A.A) - 25.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Adam gibi adamsan, yürekli adamsan, sözüne güveniyorsan, bilgin kültürün varsa çık televizyona tartışalım diyorum. Söz veriyorum, onun yolsuzluk dosyalarını getirmeyeceğim. Sadece Anayasa konuşacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Elazığ PTT Meydanında düzenlenen mitingde, vatandaşları, ''Merhaba Elazığ, merhaba yiğit insanlar, benim toprağım, benim suyum, benim insanlarım tekrar merhaba'' diye selamladı. ''Hayır diyeceğiz ki hayırsızlardan hesap sormayı bilelim'' diyen Kılıçdaroğlu, miting meydanına geldiği seçim otobüsünü işaret ederek, şöyle konuştu: ''Bizim otobüsümüz bu aldığımız para belli. O parayla Türkiye'yi adım adım geziyoruz. Her tarafı gezeceğiz. Biz kendi imkanlarımızla geziyoruz. Recep Bey'in altında otobüsü var. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Yani devletin imkanlarıyla geziyor.'' Anayasa değişiklik paketinde dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin bir maddenin olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Peki dokunulmazlıkları neden Anayasa değişikliğine koymuyorlar? Eğer bir Başbakan boğazından haram lokma inmemişse, yolsuzluk yapmamışsa neden dokunulmazlıkları kaldırmaz'' diye sordu. -TELEVİZYON PROGRAMI TEKLİFİ- Başbakan Erdoğan'a bir televizyon programında karşı karşıya gelme teklifini yineleyen Kılıçdaroğlu, '' Adam gibi adamsan, yürekli adamsan, sözüne güveniyorsan, bilgin kültürün varsa çık televizyona tartışalım diyorum. Söz veriyorum, onun yolsuzluk dosyalarını getirmeyeceğim. Sadece Anayasa konuşacağız. Kenan Paşa'nın yapmaya cesaret edemediğini bunlar yapıyorlar. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum ki bunlar 12 Eylül'den hesap soramazlar. Hesap soracaksan önünde Yaşar Büyükanıt duruyor. Yürekli adamsan hesap sorarsın. O muhtırayı veren paşadan hesabı da biz soracağız'' diye konuştu. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a üstün hizmet madalyası verilmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, ''Bunlar kendilerine muhtıra veren paşaya üstün hizmet madalyası verdiler. Rahmetli Aziz Nesin olsaydı buna inanamazdı'' dedi.