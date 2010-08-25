T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU: YOLSUZLUK DOSYALARINI GETİRMEYECEĞİM ELAZIĞ (A.A)

25 Ağustos 2010 16:30

-KILIÇDAROĞLU: YOLSUZLUK DOSYALARINI GETİRMEYECEĞİM ELAZIĞ (A.A) - 25.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Adam gibi adamsan, yürekli adamsan, sözüne güveniyorsan, bilgin kültürün varsa çık televizyona tartışalım diyorum. Söz veriyorum, onun yolsuzluk dosyalarını getirmeyeceğim. Sadece Anayasa konuşacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Elazığ PTT Meydanında düzenlenen mitingde, vatandaşları, ''Merhaba Elazığ, merhaba yiğit insanlar, benim toprağım, benim suyum, benim insanlarım tekrar merhaba'' diye selamladı. ''Hayır diyeceğiz ki hayırsızlardan hesap sormayı bilelim'' diyen Kılıçdaroğlu, miting meydanına geldiği seçim otobüsünü işaret ederek, şöyle konuştu: ''Bizim otobüsümüz bu aldığımız para belli. O parayla Türkiye'yi adım adım geziyoruz. Her tarafı gezeceğiz. Biz kendi imkanlarımızla geziyoruz. Recep Bey'in altında otobüsü var. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Yani devletin imkanlarıyla geziyor.'' Anayasa değişiklik paketinde dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin bir maddenin olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Peki dokunulmazlıkları neden Anayasa değişikliğine koymuyorlar? Eğer bir Başbakan boğazından haram lokma inmemişse, yolsuzluk yapmamışsa neden dokunulmazlıkları kaldırmaz'' diye sordu. -TELEVİZYON PROGRAMI TEKLİFİ- Başbakan Erdoğan'a bir televizyon programında karşı karşıya gelme teklifini yineleyen Kılıçdaroğlu, '' Adam gibi adamsan, yürekli adamsan, sözüne güveniyorsan, bilgin kültürün varsa çık televizyona tartışalım diyorum. Söz veriyorum, onun yolsuzluk dosyalarını getirmeyeceğim. Sadece Anayasa konuşacağız. Kenan Paşa'nın yapmaya cesaret edemediğini bunlar yapıyorlar. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum ki bunlar 12 Eylül'den hesap soramazlar. Hesap soracaksan önünde Yaşar Büyükanıt duruyor. Yürekli adamsan hesap sorarsın. O muhtırayı veren paşadan hesabı da biz soracağız'' diye konuştu. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a üstün hizmet madalyası verilmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, ''Bunlar kendilerine muhtıra veren paşaya üstün hizmet madalyası verdiler. Rahmetli Aziz Nesin olsaydı buna inanamazdı'' dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24