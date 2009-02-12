Kılıçdaroğlu yoksulluk haritası çıkardı

CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un yoksulluk haritasını çıkardı. Mahalle mahalle gezeceklerini, yoksullara yardım edeceklerini söyledi. Yetinmedi, her aileye sosyal güvence sözü de verdi.



Yoksul ailelere 600 lira maaş bağlayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ayrıca sosyal güvence sözü verdi ve "Sigortalı çalışanların olmadığı evlerde en az bir kişiyi sigortalı yapacağım" dedi.



CHP'li Kılıçdaroğlu o vaatlerini tutabilmek için şimdiden kolları sıvadı, İstanbul'un yoksulluk haritasını çıkardı.



Kılıçdaroğlu, "Bu tablonun çarpıklığı İstanbul'un sorunlarının ne kadar derin olduğunu da gösteriyor. O insanlara belediyenin uzanması, gelir olanakları sağlaması, onları kucaklaması lazım. Öbür kesimle aralarında bir kontak kurması lazım" diye konuştu.



"Yoksulu bulmak gerek"



Kılıçdaroğlu, bu harita sayesinde verdiği maaş ve sigorta sözünün sınırlarını çiziyor, şimdiden maliyet hesapları yapıyor.



CHP adayı Kılıçdaroğlu, "Bu haritalar bizim aile yardımlarının olması, kardeş aile projesinin sağlıklı bir zemine oturması. Her hanede bir sigortalının olmasına özen gösterilmesi, altyapısının, maliyetinin kaldırılıp kaldırılamayacağı gibi çalışmalara zemin oluşturulması için yapıldı" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim yoksul? Buna bir yanıt vermemiz lazım. Muhtarlarla belediye çalışanlarıyla, sosyal hizmet uzmanlarıyla bu aileler gezilecek. Gerçekten yoksullar bulunacak" ifadelerini kullandı.



CHP adayına göre, seçmenin tek beklentisi para değil. Toplum, CHP'den yeni açılımlar da bekliyor. O açılımlardan biri de dün Sultanbeylide gerçekleşti; CHP Kadiri tarikatından Abdülhafız Aydın'a rozet taktı.



Kılıçdaroğlu tarikat açılımına da sıcak yaklaştı, "Onlar da bizim insanımız" dedi.