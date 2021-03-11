Kılıçdaroğlu: Yoksulluğu yönetmek istiyorlar, bitirmek istemiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Aile destekleri sigortasını niye dillendirmiyor kimse? Çünkü yoksulluğu yönetmek istiyorlar, bitirmek istemiyorlar.” düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Uşak'ta kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdarooğlu, “Var olan sorunu siyaset kurumu çözer. Peki siyaset kurumunu iktidara taşıyan kimdir, halktır. Eğer bir sorun yaşıyorsak ve bu sorun çözülemiyorsa sadece benim değil, sizlerin de oturup düşünmesi lazım. Biz bu sorunu nasıl aşarız diye." dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siyasi iktidar, sorunu yaşayandan dinlemelidir. En son ekonomik ve sosyal konsey ne zaman toplandı. Bir anayasal kurum aynı zamanda. 5 Şubat 2009'da toplandı. Bu tarihten bu yana hiç toplanmadı. Niye toplanmıyor? Memlekette sorun yoksa iyi, toplanmasın. Bir dönem kanuna göre 3 ayda bir toplanması gerekiyordu. Ne 3 ayı, ne 3 yılı... Çözülmesi gereken bir sorunumuz var. Beraber çözeceğiz.

"Zincir marketler ara sokaklara da girdi, esnaf nasıl geçinecek?"

Zincir marketler ara sokaklara da girdi. Peki esnaf nasıl geçinecek? Esnafın yaşaması, gelir elde etmesi lazım. 1 milyon 300 bin esnaf sorun yaşıyor ve bu soruna kulaklar tıkalıysa düşünmemiz lazım.

Halkbank neden başkalarına kredi veriyor da esnafa vermiyor. Zincir marketlerle ilgili kanun teklifi verdik. 45 gün geçtikten sonra görüşülecek. İzleyin, bakalım kim ne söylüyor. Kim esnaftan yana, kim esnafa karşı, hep beraber görelim.

Muhtarlara: Birleşik oy pusulası yoksa benden sana oy yok diyeceksiniz

Bu topraklarda ilk seçim muhtarlık kurumudur. Biz 'Muhtarlara aylık bağlayın' dedik, ödenek bağladılar. Birleşik oy pusulası yoksa benden sana oy yok diyeceksiniz. Bunu yaptığınız zaman gücünüzün farkına varırsınız.

Dünyanın her tarafında siyasi tartışmalar olur. Bu kadar hakaret çekilir mi, biz çekiyoruz siyasetçiyiz. Ama kanaat önderiyseniz sizin düşünmeniz lazım. Türkiye bunu hak ediyor mu etmiyor mu buna da bakmanız lazım. Diyelim ki muhtarlarla ilgili kanun çıktı, muhtarların haberi yok; çiftçilerde ilgili kanun çıkıyor çiftçilerin haberi yok; sanayicilerle ilgili kanun çıkıyor onların haberi yok.

Bizim İ"kinci Yüzyıla Çağrı" beyannamemizde bunlar vardır. Kanun kavgasız dövüşsüz çıkar. 18. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılın sorunları çözülemez. 18. yüzyılın kavramlarının arkasına sığınıp sorunları çözmeye çalışıyor. Yok arkadaş öyle bir şey, 21. yüzyıldayız.

Aile destekleri sigortasını niye dillendirmiyor kimse? Çünkü yoksulluğu yönetmek istiyorlar, bitirmek istemiyorlar.