-KILIÇDAROĞLU: YOKSULLUĞU BÜYÜTMEK İÇİN İKTİDARDALAR ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tüm projelerinin kaynağı olduğunu belirterek, ''Bu ülkenin kaynakları olmasa makarna, kömür nereden dağıtılıyor, demek ki para var ortada. Ama bunlar yoksulluğu bitirmek için değil, var olan yoksulluğu büyütmek ve yönetmek için iktidardalar'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde bugün başlayan ve 2 gün sürecek ''CHP Kadın Kolları İl Başkanları'' toplantısındaki konuşmasında, ikinci kez kadın kolları başkanları ile bir araya geldiğini, bundan sonra da bu toplantıların devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin bir seçim sürecine girdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bu sürecin kendileri için özveri ile çalışacakları bir süreç olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, çalışmalarında ortak hedefin halkın iktidarını kurmak olacağını ifade ederek, yoksullukla işsizliğin Türkiye'nin kaderi olmadığını kaydetti. Mutlu bir Türkiye yaratmak için yoksulluğun ve işsizliğin yenilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bunu yenecek olan halkın iktidarıdır. Halk için çalışan, halk için üreten, halkın sorununu içselleştiren, komşusu açken kendisi tok yatmayan halkın iktidarını gerçekleştireceğiz'' dedi. Bu noktada kadınların görevlerinin daha ağır olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, kadınların istediği her kapıyı açabileceğini belirtti. Kadınların erkeklere göre daha ikna edici ve samimi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Daha fazla çalışmanız gerekiyor. Genelde kadın kollarımız çalışırken birileri dudak bükerdi. 'CHP'nin de kadın kolları varmış' derlerdi, diyorlar. Hala da söylüyorlar. Bunu kanıtlamak sizin elinizde. Evet CHP'nin kadın kolları var, haziranda da kadın kollarının varlığını AKP iktidarına göstermek zorundayız. Kadın kardeşlerimizle yüz yüze geldiğinizde onlara ilk önce şunu söyleyin, 'Bu ülkede size seçme ve seçilme hakkını veren parti CHP'dir' deyin. O nedenle kadının olduğu toplum gelişmiş toplumdur...Bunlar kadın erkek eşitliğine de inanmıyor, biz yüreğimizle inanıyoruz, kalbimizle inanıyoruz. Kadının ve erkeğin eşit olması gerekir.'' Çocuklarının geleceğinden endişe duyan geniş bir kitle olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD'ın toplantısında yaptığı konuşmaya atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Sayın Başbakan rakamlardan söz ediyor, 'CHP Genel Başkanı öyle rakamlar söylemiş, öyle vaatlerde bulunmuş ki 100 hadi bilemediniz 200 katrilyon olsun' diyor. İnsaf, insaf Sayın Başbakan. Rakam bilmez, rakamların ne anlama geldiğini bilmez ben merak ediyorum bu adam ülkeyi nasıl yönetiyor. Eğer bu ülkede her şey güllük gülistanlık diye sabah akşam bağıran bir Başbakan, kendi döneminde yoksul sayısının 818 bin kişi arttığını görmüyorsa, biz nasıl göstereceğiz buna? Siz göstereceksiniz, bu ülkenin kadınları gösterecek.'' -AİLE SİGORTASI- Kadın kollarından ev ziyaretlerinde ''Aile sigortası'' projesini anlatmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, bu proje ile geliri olmayan, geliri yasaların öngördüğü rakamların altında olan tüm ailelerde, kadınların hesabına belli bir para yatırılmasının hedeflendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, toplumu kucaklayacaklarını hiç kimseyi ötekileştirmeyeceklerinin altını çizerek, ''Bunu anlatırsak varoşlardaki çemberi kırmış oluruz'' ifadelerini kullandı. ''AKP'nin Türkiye'yi getirdiği nokta, gelecek kaygısı olan bir kitle olmuştur'' diyen Kılıçdaroğlu, gelecek kaygısı olan bir toplumun huzurlu bir toplum olamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, iktidarlarında hiç bir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini dile getirerek, iki gün önce gazetelerde 2,5 aylık bir bebeğin annesinin kucağında açlık yüzünden öldüğü yönünde haber okuduğunu anımsattı. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bir annenin yaşadığı dramı ancak başka bir anne anlar. O anneye bu örneği verin. Eğer bir çocuk yatağa aç girecekse, şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz; Bizim iktidarımızda hiç bir kadın o gece yatmayacaktır'' dedi. Bugün iktidar partisinden bir milletvekilinin istifa ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''İstifa gerekçeleri çok önemli, eğer birisi bu gerekçelerle istifa ediyorsa ve istifasında da 'defalarca uyarmama rağmen' diyorsa orada durup herkesin biraz düşünmesi lazım'' dedi. -İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞINI BAŞLATMAK ZORUNDAYIZ- İktidarların var olan anayasa çerçevesinde ülkeyi yönetmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bugün yargı, yasama ve medyanın yürütmenin emrinde olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Recep Bey her şeye ben hükmederim diyor. Cumhurbaşkanı'nı o atıyor, Meclis Başkanı'nı o atıyor, bütün valileri o atıyor... CHP'nin önemi işte bu noktada ortaya çıkıyor. Mademki demokrasiyi, özgürlükleri istiyoruz, mademki bağımsızlıklarımıza düşkünüz, işte CHP'nin önemi burada ortaya çıkıyor. Onun için ikinci bir Kurtuluş Savaşını başlatmak zorundayız. Bütün yurtseverler, bütün demokratlar CHP'nin çatısı altına gelmek durumunda ve bütün kadınlar. CHP her kadının evidir. Her kadını kucaklamanız, ikna etmeniz lazım. CHP'nin kadına verdiği önemi çok iyi anlatmanız lazım. Bunu yaparsak halkın partisini kurmuş oluruz. Gittiğiniz yerde hiç kimseyi kılığından kıyafetinden, başörtüsünden ötürü, ötekileştirmeyeceğiz. Bütün kadınlar bizim yurttaşlarımızdır...''