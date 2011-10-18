Kılıçdaroğlu: Yırtık ayakkabı ile siyaseti girip şimdi nerelerde oturuyorsunuz

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köstebek tartışmasında iddialarının arkasında durdu ve ‘Bir insanın ar damarı patladıysa istediğiniz belgeyi koyun, hiçbir işe yaramaz’ dedi. Kılıçdaroğlu ÖTV'de yapılan güncellemelere ilişkin olarak da medyanın Başbakan'ı eleştiremediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Başbakan da 'Porshe yerine Fiat'a binin diyor... Sanki gemicikleri olan bizmişiz gibi. Siz köşeyi döndünüz. Yırtık ayakkabı ile siyaseti girip şimdi nerelerde oturuyorsunuz. Bu millet bilmiyor mu bunu" dedi.



Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köstebek tartışmasında iddialarının arkasında durdu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın ‘Külliyen yalan’ sözlerine, ‘Külliyen doğru’ sözüyle cevap verdi.

CHP Lideri’nin dikkat çeken sözleri şöyle:

-Geçen hafta anlattığım süreç sonrası gelecek cevapları bekledim. Beşir Atalay’a söylediklerime 'Külliyen yalandır' dedi. Anladım ki tamamı 'külliyen doğru'... Çünkü bana şurası yanlış, burası yanlış demesi lazım. Ama diyemiyor... Vallahi de billahi de anlattıklarımın tamamı 'külliyen doğru'...



-Yazılı açıklama sonrası ‘Beşir Atalay Kanal 24'e çıkacak ve iddialara cevap verecek’ dendi. Açtım izledim. Size bir medya klasiğinden örnek vereceğim. Doğru habere önem veriyoruz ama yandaş medyanın doğru haberi olmuyor. Biri soruyor neresi yanlış o da külliyen yanlış diyor.



-Sayın Beşir Atalay bir başka programda diyor ki benim ofisimden herkes aranır diyor. Bakanın gerek duyduğu kişiler aranır oradan. Orası yolgeçen hanı mı? Ayrıca milleti kandırıyorsun, sen o tarihte Ankara'nın milletvekilisin Beşir Atalay. Neden milleti kandırıyorsun?

‘Ey ahlak neredesin?'



-Beni şaşırtan Başbakan'ın uzun zaman sessiz kalıp Kızılcahamam'da konuşması. Sen hangi ahlaktan bahsediyorsun? Sen o bakanı bile araştırmıyorsun...

-Ey ahlak neredesin üç kez kapıya vur, belki AKP duyar!

-Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz. Bir insanın ar damarı patladıysa istediğiniz belgeyi koyun, hiçbir işe yaramaz.

-CHP'li belediyeler Alman Vakıfları aracılığıyla aldıkları kredilerle PKK'ya finans desteği sağlıyormuş. Ben Başbakan'a çağrı yaptım. Bir başbakan karnından konuşmaz. Hemen o belediyeleri bugün açıklasın. Hem de televizyonların ve basının önünde dedim. Sesini çıkardı mı? Hayır... CHP'li belediyelere iftira atıyorsun sen. İftira atmak bir Başbakan'a yakışır mı? 1 hafta süre var... Konuşmazsa gensoru vereceğiz. Meclis'te anlatır.

-Başbakan bizi kendi partisiyle karıştırmasın. Biz temiz insanlarız. Biz bu memlekette tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenmesin istiyoruz. Biz bu memlekette ahlak egemen olsun istiyoruz. Bunu istiyoruz ama suçlu ilan ediliyoruz. Ben ona öyle örnekler veririm ki altından kalkamaz.

-Biz yolsuzlukların üzerine gidiyoruz. O yolsuzluk yapanların sırtını sıvazlıyor. Arama kararından önce adamlara haber verdiler. Senin kılın bile kıpırdamıyor.

-9 yıldır iktidardalar. 9 yılda her şeyi har vurup harman savurdular. AKP halkın sofrasına el uzatmaya başladı. Neyle zamlarla... Bu zamlar halkın en fazla paraya ihtiyacı olduğu dönemde zam furyasıyla karşı karşıya kaldılar. Hiç endişelenmeyin daha turpun büyüğü heybede. Daha yeni zamlar gelecek.

-Hem zam yapıyorlar, hem de milletle alay ediyorlar. Bir de bunlar her birisi ayrı telden çalıyor.

-Maliye Bakanı ‘Cari açığı indirmek için’ diyor, Ekonomi Bakanı ‘Vergi gelirlerini bir arada tutmak için yaptık’ diyor. Bir başka bakan da bu zamlar vatandaşı çok etkilemeyecek diyor.

-Kaza ile CHP'den iki kişi ayrı şeyi söylese ne olurdu? Şu medyanın haline bakın Allah aşkına. Kimse korkudan kalem oynatamıyor. Başbakan da 'Porshe yerine Fiat'a binin diyor... Sanki gemicikleri olan bizmişiz gibi. Siz köşeyi döndünüz. Yırtık ayakkabı ile siyaseti girip şimdi nerelerde oturuyorsunuz. Bu millet bilmiyor mu bunu.

-Bir başkası da sıkılmadan 'zamlara güncelleme yaptık' diyor. Karaman'da bir emekli de diyor ki, 'Bizim emekli aylıklarında da güncelleme yapacaklar mı?'

-Şimdi ben merak ediyorum bu halk doğalgaz yerine tezek mi yaksın? Ekmek bulamayanlar da pasta yesin diyecek Başbakan ben ondan da eminim.

-Bunların ruh halini iyi anlamanız gerekiyor. Bunların yaptıkları bir bilgisizlik ürünü değildir. Bu hükümet artık halka yabancılaşmış bir hükümettir. Eğer zamlara gerekçe olarak 'Porshe' diyorsan halktan uzaklaşmışsın demektir. Kendilerinin bir eli yağda bir eli bağda. Halk perişanmış hiç umurlarında değil. Bunlar halkı tamamen unuttular.

-2001'de diyorlar ki bizim cari açığımız 42.2 milyar dolar olacak diyorlar... Gerçekleşen ne 72 milyar dolar... Sevsinler senin vizyonunu... Bir de vizyon sahibiyiz diyorlar. Zam yapıyorlar, 'cari açık' var diyorlar. Yahu cari açığı biz mi yapıyoruz.,



