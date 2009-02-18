Kılıçdaroğlu yine Kamer'in peşinde

Başbakan Erdoğan'ın oğlu ile gelininin Cihan Kamer’e ait Atagold firmasına ortak olduğunu ortaya çıkaran Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de doğalgaz alım kontratlarının peşine düştü.





CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na gelen bir bilgiye göre, Cihan Kamer doğalgaz alım kontratı imzalayan firmalardan birinin de ortağı bulunuyor. Bir süre önce, BOTAŞ'ın elindeki Rus Gazprom'la imzalanmış doğalgaz alım kontratları, özel sektöre devredilmişti. Bunun 2,5 milyar metreküpünü alan Enerco firmasının ortakları arasında Cihan Kamer’in de bulunduğu öne sürüldü.



'Benim için gaz işi bitmiştir' demişti



Enerco firmasının arkasında Atasay Kuyumculuk'un sahibi Cihan Kamer’in bulunduğu öne sürülürken, bu konuda daha önce de iddialar gündeme gelmiş ve Cihan Kamer ‘’Enerco'yu ve sahibi Fatih Baltacı'yı yakından tanırım. 'Doğalgaz kontrat ihalesine birlikte girelim' dedi ama kabul etmedim. Açıkça niyetim vardı. Ama şansımı yitirttiler. Kontrat devri ile ilgilendim ve resmi olmasa da temaslarda bulundum. Ama ben her noktada bir adım atmak istediğimde engelleme ile karşı karşıya kalıyorum. Benim için gaz işi bitmiştir’’ demişti.



Doğalgaz alımında değişiklik



2006 yılında çıkartılan bir kanun gereği BOTAŞ'ın elindeki Rus Gazprom'la imzalanmış doğalgaz alım kontratlarının, özel sektöre devrinin önü açıldı. Rusya'dan alınan ve alınacak gazın yılda 4 milyar metreküplük kısmına ilişkin kontratlar ise açılan ihaleler yoluyla dört şirkete devredildi. Bunun 2.5 milyar metreküpünü Enerco, 270 milyon metreküplük kısmını Bosphorus ortaklığı devraldı. Shell'e 500 milyon metreküplük, Avrasya'ya ise 250 milyon metreküplük ithalat yetkisi devredildi.



Daha önce Rusya'dan doğalgaz ithal edip satma tekeli BOTAŞ'ın elindeydi. Şimdi ise BOTAŞ'ın mevcut hatları üzerinden yeni şirketler de gaz ithal etme hakkı elde etti. Kağıt üzerinde satıcı Gazprom oldu, alıcı ise BOTAŞ yerine firmalara geçti.