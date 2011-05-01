-KILIÇDAROĞLU: YETER Kİ KAYNAĞI MİLLETE HARCA BOĞAZLIYAN (A.A) - 01.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu memlekette yeteri kadar kaynak var. Yeter ki o kaynağı hortumculardan kurtar, yeter ki o kaynağı millet için harca. Hortumcuya para var, yedi göbek akrabana gelince para var, yandaşına gelince para var, fakire gelince 'kaynak yok' diyor. O kaynağı bulacağım, bu ülkeyi gül gibi yöneteceğim'' dedi. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, konuşmasına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başladı. 1 Mayıs'ı ''delikanlı olma günü'' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu ''İnşallah özgürlükler gelecek Türkiye'ye, 13 Haziran'dan itibaren özgürce konuşacağız telefonlarımızla'' diye konuştu. ''Önümüzdeki süreçte hızlı bir çıkış yapmamız gerek'' diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Kılıçdaroğlu, hükümetin 'Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz' diyerek iktidar olduğunu belirterek, ''Yoksullukla mücadele ettiler mi? Eğer yoksullukla mücadele etselerdi 2,5 aylık Kübra annesinin kucağında açlıktan ölmezdi. O Kübra'nın günahı AKP'nin boynundadır. Madalyon gibi duracaktır orada'' ifadesini kullandı. Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkını CHP'nin verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Aile Sigortası Projesi ile kadınlara ekonomik güvence sağlayacaklarını da söyledi. ''Biz yoksuluğu tarihe gömeceğiz dediğimizde bize kaynak soruyorlar'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bu memlekette yeteri kadar kaynak var. Yeter ki o kaynağı hortumculardan kurtar, yeter ki o kaynağı millet için harca. Hortumcuya para var, yedi göbek akrabana gelince para var, yandaşına gelince para var, fakire gelince 'kaynak yok' diyor. O kaynağı bulacağım, bu ülkeyi gül gibi yöneteceğim. Bu ülkede bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek'' diye konuştu. Hükümetin yolsuzlukları bitiremediğini savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki yolsuzluk iddialarını Mısır'daki sağır sultanın dahi duyduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin, rüşvet toplayan kişinin el yazısıyla yazdığı rüşvet defterinin bir fotokopisini Başbakana gönderdiğini hatırlatarak, ''Sen 'yolsuzluklarla mücadele edeceğim' diyordun al sana defter. Adam toplamış, kimden aldığı belli, ne kadar olduğu, rakamlar belli. Bir soruştur bakalım bunu. Allah aşkına bana verdiği cevaba bakın; 'İyi de toplayan adamın altında imzası yok' diyor. Boğazlıyan'dan Recep Bey'e sesleniyorum, o defterin altına artık bundan sonra o imzayı sen at, sana yakışır o imza'' dedi. -''HALK İÇİN, ÜRETEN İÇİN, ALIN TERİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ''- Katıldığı bir televizyon programında Sağlık Bakanı ile ilgili bir yolsuzluk dosyasını açıkladığını bildiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Sağlık Bakanı oturmuş Van'daki yolsuzlukla ilgili savcıya yazı yazıyor, 'Aman ha' diyor, 'Dosyayı kapat sana talimat veriyorum' diyor. İki ay dosya uyutuluyor. Şimdi soru şu; 'Bir Sağlık Bakanının böyle bir yazı yazmaya yetkisi var mı? Yetkisi olmayan adam bu yazıyı neye göre yazıyor? İnsanda biraz utanma olur. Hani derler ya 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' diye. 'Efendim biz de soruşturacaktık' diyor. Hadi canım sen de, sen mi soruşturacaksın. Bunlar ara sıra da olsa doğru laf ediyorlar. Geçen günler de Başbakan ne demişti? 'Ben yürütmenin başıyım' demişti. Biz zaten biliyoruz yürütmenin başı sensin.'' Konuşmasına ezan okunması nedeniyle bir süre ara veren Kılıçdaroğlu, ezanın ardından konuşmasına devam etti. Boğazlıyan'da 76 yaşındaki bir kadının elektrik borcu nedeniyle hapsedildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Bunlarda vicdan yok'' dedi. Boğazlıyan'da şeker fabrikası olduğunu, ancak kota nedeniyle tam kapasitede üretim yapamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında pancar kotasını kaldıracaklarının sözünü verdi. İktidarlarında çiftçinin kullandığı mazotun litre fiyatını da 1,5 lira yapacaklarını da anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Nasıl oluyor da bu mazot böyle pahalı oluyor? Çiftçinin kullandığı mazota neden bu kadar dünyanın vergisi getiriliyor? Dedim ki 'Mazotu 1,5 lira yapacağım sözüm var'. Bütün çiftçi kardeşlerime sözüm var. Mazotun litresi 1,5 lira olacak. Ben dedim ya '1,5 lira olacak' hemen itiraz geldi. 'Efendim bunu nasıl yapacaksın?' diye. Çiftçi kardeşlerime söyleyeyim, paraları kaldıysa gitsin birer tane pırlanta alsınlar. Niye pırlanta diyorum biliyor musunuz? Çünkü pırlantada vergi yok. Pırlantada vergi olmaz da çiftçinin kullandığı mazotta niye vergi olur? Biz halk için çalışacağız, üreten için, alın teri için çalışacağız.'' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Geçmişte toplumu bölmek istediler en temiz inançlarımızla oynadılar. Şu başörtülü, şu çarşaflı, şu mantolu diye ayırdılar. Yeni Cumhuriyet Halk Partisiyiz kimseyi ayırmıyoruz, herkese saygı duyuyoruz, herkesi kucaklıyoruz. 'Kim olursa olsun başımızın üzerinde yeri var' diyoruz. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Toplumu bölmeyeceğiz, toplumu ayrıştırmayacağız, herkesi kucaklayacağız, herkese aş herkese iş bizim sloganımız bu, bunu yapacağız. Bunun için yola çıkacağız. Gençlere bir sözüm daha var; 'Askerliği 15 aydan 9 aya sonra da 6 aya indireceğiz' dedim. Ne dediler? 'Efendim askerlik 9 aya inerse memleketi kim savunacak?' Peki senin oğlun 21 gün askerlik yaptı o zaman aklına gelmedi mi bu memleketi kim savunacak diye. Vatandaşın oğluna gelince 'Kim savunacak?' senin oğluna gelince hiç aklına gelmiyor. Bu ülkeyi biz dişimizle tırnağımızla savunuruz. Önce bu yalanı ve talanı bitirmemiz lazım. Yalanı ve talanı bitirirsek, hortumculardan bu memleketi kurtarırsak zaten bir sorunumuz kalmaz bizim. Biz herkesle barış içinde yaşamak isteriz.' Çalapverdi ve Uzunlu beldelerine de giden Kılıçdaroğlu, buralarda partisinin belde binalarını hizmete açtı. Beldelerde vatandaşlarla sohbet eden eden Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında parti görevlileri çocuklara yapboz dağıttı.