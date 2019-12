-Kılıçdaroğlu: Yeter ki halkına hizmet et GERMENCİK (A.A) - 07.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Halkına hizmet eden herkesi halk başının üstünde taşır. Yeter ki halkına hizmet et'' dedi. Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhuriyet Meydanı, Sevgi Yolu, Park Restoran, Belediye Parkı, Şehit Cafer Efe, Köylü Kadın ve Atatürk Heykeli ile kanalizasyon şebekesinin toplu açılış törenine katıldı. Heykelin açılış kurdelesini kesen Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yıldönümü dolayısıyla meydandaki anıta çelenk koydu. Germencik Belediye Başkanı Ahmet Yavaşoğlu'nu çalışmalarından dolayı tebrik eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Ben inanıyorum halkına hizmet eden herkesi halk başının üstünde taşır. Yeter ki halkına hizmet et. Bizim partimizin adı Cumhuriyet Halk Partisi. Halkı unutmayacağız, halkı kucaklayacağız. Halkın derdine derman olacağız. Son yıllarda şöyle bir anlayış var, 'Efendim yiyor ama iş de yapıyor.' Yemeyeceğiz, iş yapacağız. Yedirmeyeceğiz, iş yapacağız. Halka hizmet edeceğiz, halk için çalışacağız. Dürüst belediyeciliğin örneğini birileri arayıp bulmak istiyorlarsa bundan sonra onlara Germencik Belediyesi'ni örnek göstereceğiz. Belediye başkanı 'Hükümet para vermiyor ben para bulur yaparım' diyor. 'Hükümet engel çıkarıyor. İstediğin kadar engel çıkar ben yapacağım' diyor ve yapıyor.'' Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sizin için 'İsrail'in avukatlığını bıraksın' dedi. Değerlendirmenizi alabilir miyiz?'' sorusu üzerine, bu konu hakkında yarın açıklama yapacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra açılışını yaptığı tesisleri gezdi. -"Dış ve iç politikada sınıfta kaldı"- Gazetecilere açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise Hükümetin iç ve dış politikada '' sınıfta kaldığını'' savunarak şöyle konuştu: ''Sadece İsrail ile ilgili değil, bütün Ortadoğu haritası dahil olmak üzere AKP, dış ve iç politikada sınıfta kalmıştır. Sınıfta kaldığı için çaresizlik içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu suçluyor. İsrail'in bir tek avukatı varsa o da sayın Erdoğan'dır. A planında, B planında ne yaptılar ki C'de ne yapacaklar? Biz ana muhalefet olarak baştan itibaren çok sorumlu davrandık. İç ve dış politikalar sadece iktidarları ilgilendirmez. Bu süreçte beklerdik ki iktidar parlamentoyu toplasın ve bu sorunlar parlamentoda konuşulsun. Parlamento by-pas edilmiş, muhalefete, ana muhalefete bilgi verilmiyor. Bütün bu sürecin dış politika sürecinin nasıl işlediğini, doğrusu sizler ne kadar biliyorsanız bizler de o kadar biliyoruz. C planı, B planı, D planı devreye girecekse bunun ana merkezi parlamentodur. Derhal parlamentoyu toplaması gerekiyor.''