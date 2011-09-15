T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kılıçdaroğlu yeşil sahada

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'liler ile Karagücü Ampute Futbol Takımı arasında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı. Kılıçdaroğlu'nun forması

15 Eylül 2011 03:00

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'liler ile Karagücü Ampute Futbol Takımı arasında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı. Kılıçdaroğlu'nun formasında bir fark vardı.




Yenimahalle Belediyesinin Hasan Doğan Stadyumu'nda yapılan karşılaşma öncesi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nı okudu.


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, eski hakemlerden Selçuk Dereli'nin yönettiği maçın başlama vuruşunu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. Karagücü Ampute takımının 19 numaralı formasıyla sahaya çıkan Kılıçdaroğlu, bir süre maçta da yer aldı.

CHP takımı bazı milletvekilleri ile Parti Meclisi üyelerinin yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Zeki Gündüz, Gökhan Günaydın ve Grup Başkanvekili Muharrem İnce'den oluştu. CHP takımında Parti Meclisi üyesi Aylin Nazlıaka da bir süre görev aldı.




 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24