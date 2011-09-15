Kılıçdaroğlu yeşil sahada

T24 -

Yenimahalle Belediyesinin Hasan Doğan Stadyumu'nda yapılan karşılaşma öncesi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nı okudu.Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, eski hakemlerden Selçuk Dereli'nin yönettiği maçın başlama vuruşunu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. Karagücü Ampute takımının 19 numaralı formasıyla sahaya çıkan Kılıçdaroğlu, bir süre maçta da yer aldı.CHP takımı bazı milletvekilleri ile Parti Meclisi üyelerinin yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Zeki Gündüz, Gökhan Günaydın ve Grup Başkanvekili Muharrem İnce'den oluştu. CHP takımında Parti Meclisi üyesi Aylin Nazlıaka da bir süre görev aldı.