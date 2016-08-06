Kılıçdaroğlu: Yenikapı'da Atatürk vurgusu yapılmalı, Dombra çalınmamalı, HDP de orada olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci kez daveti, Başbakan Binali Yıldırım’ın ve AKP yönetiminin ısrarlı tutumu sonrası yarın yapılacak Yenikapı mitingine katılma kararı aldı. Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, dün kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Başbakan Binali Yıldırım’ı arayarak “Meydanda Atatürk vurgusu yapılmalı, parti bayrağı olmamalı, Dombra da çalınmamalı” taleplerini iletmesi kararlaştırıldı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın ilk davetinin ardından yarın Yenikapı’da yapılacak ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne bir heyet gönderme kararı almıştı. Başbakan Yıldırım’ın bizzat aradığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mitinge katılacağını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kılıçdaroğlu’nu da mitingte görmek isterim” diyerek davetini yineledi. Başbakan Yıldırım önceki gün Kılıçdaroğlu’nu arayarak davet etti.

"Eşit süre söz hakkı"

Kılıçdaroğlu, dün MYK’yı olağanüstü toplayarak kurmaylarıyla konuyu yeniden değerlendirdi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre kurmaylar, parti örgütünden mitinge katılım olması yönünde ısrar olduğunu ifade etti. Miting alanının Atatürk posterleri ve bayraklarla donatılmasının önemli bir gösterge olduğunu kaydeden kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun olumlu yanıt vermesinin uygun olacağı görüşünü savundu. Toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun, Başbakan’ı arayarak, “CHP, mitingin düzenlenmesi için oluşturulan sekreteryada aktif görev almalı, meydanda Atatürk vurgusu yapılmalı, parti bayrağı olmamalı ve platformda dev Atatürk portresi bulunmalı, parti müzikleri çalınmadığı gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimde kulandığı Dombra da çalınmamalı, konuşmacılara eşit sürede söz hakkı tanınmalı” taleplerini iletmesi kararlaştırıldı.

Kılıçdaroğlu’nun mitinge katılma kararını ve MYK’da ele alınan koşulları Başbakan Yıldırım’ı dün arayarak ilettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun MYK’da özetle şu değerlendirmeyi yaptığı öğrenildi:

"Bu ülke meselesidir"

“Katılırız ve kendimizi orada anlatırız. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve darbecilerden hukuk içinde hesap sorulmasının yanı sıra parlamenter sistemin bu ülke için öneminin bu meydanda dile getirilmesi lazım. Demokrasiye olan bağlılığımız, hukukun üstünlüğüne olan ihtiyaç ve inancımız, şehitlerimize duyduğumuz sonsuz saygı sebebiyle verdiğimiz kararlarda, kararlılığımız devam etmektedir. Parti örgütlerinden de mitinge katılmamız için çağrı geldi. Sosyal demokrat bir parti olarak, ülkemizin ihtiyacı olan uzlaşma kültürünün yerleşmesi için bizim öncü olmamız gerekiyor. Bu, bir ülke meselesidir.

HDP de orada olmalı

HDP’nin son bir yıldır izlediği siyaset beni de rahatsız ediyor. Ama HDP’nin bu mitinge davet edilmemesi, temsil ettiği kitle için duygusal kopuş yaratabilir. HDP’nin temsil ettiği kitle, kendini ötekileştirilmiş hissedebilir. Hem ‘uzlaşı’ denilecek, hem de en zayıf anımızda böyle davranılacak. Bu doğru değil.”

AK Parti İzmir milletvekilleri önceki gün Meclis’teki makamında Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edip miting davetini yinelemişti. Son olarak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Kılıçdaroğlu’nu arayarak, hiç kimsenin isteği olmadan, kendi insiyatifiyle aradığını ve CHP’nin mutlaka mitingde yer alması gerektiğini söylediği öğrenildi.