Kılıçdaroğlu: Ülkemizin geleceği için, Yenikapı'da demokrasiyi savunacağım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Yenikapı'da 7 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılma kararı alan mitinge katılma gerekçesini, "Ülkemizin geleceği için, Yenikapı’da Cumhuriyetimizi ve tam demokrasiyi savunacağım" sözleriyle anlattı.

CHP lideri Twitter hesabından Yenikapı mitingine ilişkin şunları kaydetti:

“Ülke birliğine kastedenlere karşı durabilmek, darbeye verilecek en iyi cevaptır. 7 Ağustos’ta Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde olacağım. Darbeleri yok etmenin tek yolu, cumhuriyetin kurucu değerlerini diriltmektir. Birliğimizi sağlayan bu değerler Yenikapı’da haykırılmalıdır! CHP, her zaman halkın sesine kulak vermiştir. Ülkemizin geleceği için, Yenikapı’da Cumhuriyetimizi ve tam demokrasiyi savunacağım.”