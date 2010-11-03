-KILIÇDAROĞLU YENİ YÖNETİMİ AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürürlükte bulunan tüzük uyarınca CHP'nin yeni yönetimini belirledi. Yeni yönetimde Önder Sav ve Hakkı Suha Okay yer almadı. Kılıçdaroğlu, tüzük tartışmalarının ardından bugün yapılması öngörülen, ancak kendisi tarafından iptal edilen Parti Meclisi (PM) toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kendisinin saat 16.30'da basın açıklaması yapacağı belirtilen açıklamada, yürürlükte bulunan tüzük uyarınca belirlediği 13 genel başkan yardımcısı ve genel sekreterin isimlerine de yer verildi. Yeni belirlenen Genel Başkan Yardımcıları ve genel sekreterin isimleri şöyle: Genel Başkan Yardımcılıkları -Örgütlenme ve Örgüt Yönetimleri: Gürsel Tekin, -İdari ve Mali İşler: Hurşit Güneş, -Seçim ve Hukuk İşleri: İsa Gök, -Tanıtım, Basın ve Propaganda: Süheyl Batum, -Yerel Yönetimler: Alaattin Yüksel, -Meslek Kuruluşları, Sendikalar ve STK'lar: İzzet Çetin, -Dış İlişkiler ve Yurt Dışı Örgütlenmeler: Oğuz Oyan, -Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kolları: Gülsün Bilgehan, -Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kolları: Gökhan Günaydın, -Ekonomik ve Mali Politika: Umut Oran, -Halkla İlişkiler: Mehmet Ali Özpolat, -Ar-Ge BYK Platformu: Sencer Ayata, -Parti İçi Eğitim :Melda Onur. Genel Sekreterliğe ise Nihat Matkap getirildi. Öte yandan PM toplantısı kararının alınmasının ardından dün gece Kılıçdaroğlu başkanlığında, Genel Sekreter Önder Sav ve Genel Başkan Yardımcılarının katılımı ile yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yapılmış, toplantı sonrası yapılan açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının CHP Tüzüğü ile ilgili uyarısı üzerine yapılan değerlendirmeler sonunda, ''Bu süreçte kurultay düşünülmediği'' bildirilmişti. Ancak, Merkez Yönetim Kurulu listesinde çıkan anlaşmazlık nedeniyle Genel Sekreter Önder Sav başkanlığındaki bir grup PM üyesi ''tüzük kurultayı'' toplanması istemiyle imza toplamasının ardından PM toplantısı ertelenmişti.