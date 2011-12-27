Kılıçdaroğlu, yeni yıla Van'da girecek

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yıla Van'da depremzedelerle gireceği bildirildi.



CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu yeni yılı depremzedelerle Van'daki Çukurova Belediyesinin çadırında karşılayacak.



Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Gürsel Tekin ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil de Kılıçdaroğlu'na eşlik edecek.



Yılbaşı etkinlikleri kapsamında, bin 500 kişilik akşam yemeği, çocuklar için yılbaşı yarışmaları, çeşitli animasyonlar ve konserler de düzenlenecek.



Kılıçdaroğlu, yeni yılın ilk gününde Erciş'te deprem bölgesinde incelemelerde bulunduktan ve halkla görüştükten sonra Ankara'ya dönecek.







