-KILIÇDAROĞLU YENİ YILA MADENDE GİRDİ SOMA (A.A) - 01.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde Darkale maden ocağında, yerin 550 metre altına inerek maden işçileriyle yeni yılı kutladı. Kılıçdaroğlu, madende acı bir tablonun bulunduğunu, çok sayıda işçinin asgari ücretle çalıştığını ifade etti. Uyar Madencilik tarafından işletilen, asansörü bulunmayan ocağa madenci kıyafetleri ve baretini giyerek, yaya olarak inen Kılıçdaroğlu, 550 metre aşağıda kömürün çıkarıldığı bölüme kadar indi. Burada işçilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, madendeki çalışma şartları ve üretim koşulları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Kılıçdaroğlu daha sonra mola yerine geçerek kuru pasta, börek ve baklavadan oluşan sofrada, işçilerle birlikte yeni yıla girdi. Burada AA'ya açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, daha önce maden ziyaretinde bulunduğunu, ancak ilk kez yer altına indiğini belirterek, madencilerin çalışma koşullarının gerçekten son derece zor olduğunu ifade etti. Madende çalışmanın ne demek olduğunu anlamak için madene inmek gerektiğini, bunun anlatmakla anlaşılamayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, madende maske takılmasına rağmen ter yoluyla toza maruz kalındığını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Burada verilen mücadele alın teri ve para kazanmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Burada acı bir tablo daha var. Yaklaşık 10 bine yakın işçi asgari ücretle çalışıyor ve uzun süredir de böyle. Az önce bir kadın, eşinin asgari ücretle çalıştığını ve uzun süredir bu çalışmasını sürdürdüğünü, aldıkları ücretin yetmediğini ifade etti. Kamuda böyle bir şey yok. Grevli toplu sözleşmeli hakları var. Keşke mümkün olsa tüm işçiler sendikalı olabilseler. Çalışma koşulları zor ama risk daha da azaltılabilir. Yeni donanımların geldiğini, o donanımlarla beraber yeraltında çalışmanın daha güvenli bir hale geleceğini söylediler.'' Kılıçdaroğlu, saat 00.30'da çıktığı madenin girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Yeraltında çalışanların Allah yardımcısı olsun'' diyen Kılıçdaroğlu, madencilerin emeğinin hakkını tam alamadığını, işçilerin ellerine geçenin yetersiz olduğunu söyledi. Yerin altında işçilerle sohbet ettiğini, aldıkları ücreti, evli olup olmadıklarını, çocuklarının derslerinin nasıl olduğunu sorduğunu, onlara baklava ve börek ikram ettiğini, onların da kendisine kuru pasta ikram ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, madene inerken zorlanmadığını, ancak çıkarken mola vermek durumunda kaldıklarını ifade etti. Madenciler için daha iyi koşulların sağlanmasının gerekli olduğunu gördüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, eşinin kendisiyle birlikte madene inmediğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''Yasalara göre bayanların yeraltında çalışmaları yasak. Ama gezmeleri yasak mı bilmiyorum'' dedi. Madende Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı İzzet Çetin, İstanbul milletvekili Çetin Soysal, İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu daha sonra konaklamak üzere E.L.İ Azot Dinlenme Tesisleri'ne geçti.