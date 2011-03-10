-KILIÇDAROĞLU YENİ ŞAFAK'A DAVA AÇACAK ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili bir haberi nedeniyle Yeni Şafak gazetesi hakkında ceza ve tazminat davası açacağını bildirdi. CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, basın ve basın mensupları ile yargıda hesaplaşmayı, gazetecileri mahkemeye vermeyi sevmediğini ifade ederek, ''Ama yalan haber üretim merkezlerinde üretilen ve sistemli olarak kamuoyuna pompalanan yalan, iftira, aşağılayıcı, hakaret edici haberlere de bir dur demem lazım'' dedi. ''Bundan sonra yalan, iftira, aşağılayıcı, hakaret edici haberler konusunda istemeye istemeye dava açacağını'' bildiren Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti: ''Yalan haber üretim merkezlerinde üretilen haberleri kullananlar, bana ve partime yönelik, basın özgürlüğü ile halkın haber alması, gerçekleri öğrenme hakkı ile asla ilgisi olmayan maksatlı haberleri kullananlar, kullandıranlar iyi niyetli tavrımdan, basın özgürlüğüne saygımdan dolayı, zorunlu olmadıkça yargıya başvurma hakkımı kullanmamamı bile anlayamadılar. Bu konuda avukatıma talimat verdim. Hem ceza, hem de tazminat davası açacak.'' Açıklamada, gazetenin ''İklim rica etti, Kemal Bey şak diye yaptı'' manşet haberi nedeniyle yarın yargıya başvurarak tazminat ve ceza davası açacağı bildirildi.