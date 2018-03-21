"Kılıçdaroğlu yeni mi fark etti, Diyanet bu ülkenin kurucusuna bir Fatiha'yı bile çok gördü"

Milliyet yazarı Mehemt Tezkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında sarf ettiği, "18 Mart’ta bütün camilerimizde hutbe okutuldu. Ama hutbenin içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yok. Sizin kurucunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü neden anmıyorsunuz?" sözlerini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu iyi söylemiş, güzel söylemiş de biraz geç olmadı mı?" dedi. Atatürk'ün ölüm yıl önümü 10 Kasım 2017 cuma gününde camilerde anılmadığını söyleyen Tezkan, "Diyanet bu ülkenin kurucusuna bir Fatiha’yı bile çok gördü" diye konuştu.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünden 4 gün sonra CHP'nin grup toplantısı olduğunu söyleyen Tezkan, Kılıçdaroğlu'na tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Tezkan, Dört gün sonra (14 Kasım 2017) CHP’nin grup toplantısı vardı. Zannettim ki; Kılıçdaroğlu masaya yumruğunu vuracak. Diyanet’in bu tavrını eleştirecek, verecek veriştirecek. Diyanet hakkında tek kelime etmedi. CHP, Diyanet İşleri Başkanı’ndan hesap sormadı."

Mehmet Tezkan'ın, "kılıçdaroğlu yeni, mi fark ettiğ?" başlığıyla (21 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’-nun grup konuşmasını TV’den izledim..

Dedi ki; ‘Çanakkale Savaşı aynı zamanda milli Kurtuluş Savaşımızın önsözünü yazdığı savaştır. 18 Mart’ta bütün camilerimizde hutbe okutuldu. Ama hutbenin içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yok. Diyanet İşleri Başkanlığı’na da seslenmek istiyorum. Sizin kurucunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü neden anmıyorsunuz?’

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Kılıçdaroğlu iyi söylemiş, güzel söylemiş de biraz geç olmadı mı?

İnsan sormadan edemiyor..

Diyanet’in Atatürk’ü yok saymasını Kılıçdaroğlu yeni mi fark etti?

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10 Kasım 2017 cuma günü, ölüm yıl dönümünde Ata’mızın adı camilerde anılmadı..

Ne imamın vaazında..

Ne Diyanet Başkanlığı tarafından gönderilen hutbe konuşmasında..

Adı geçmedi..

Diyanet bu ülkenin kurucusuna bir Fatiha’yı bile çok gördü..

Camiden çıkarken içim acımıştı..

O tarihte şu satırları kaleme almıştım..

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“Cuma günü Ata’mızı andık.. Saat dokuzu beş gece saygı duruşundaydık..

Kimimiz Anıtkabir’e gitti..

Kimimiz Dolmabahçe’ye koştu..

İki mekân da doldu taştı.. Aynı safta omuz omuza yürüdük..

Öğlen hep birlikte cuma namazına gittik.. Cumada yeniden bir araya geldik.. Yine omuz omuzaydık.

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Zannettim ki; imam vaazında Atatürk’ü anlatacak..

Zannettim ki; imam vaazında Cumhuriyet’in kazanımlarına değinecek..

Zannettim ki; imam vaazının sonunda bu ülkenin kurucusu için Fatiha okuyacak, okutacak..

Nerde!.

Adını bile anmadı..

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Dedim ki, herhalde hutbede bu konu ele alınacak..

Çünkü.. Hutbe imamların inisiyatifinde değil.. Diyanet Başkanlığı hazırlıyor, müftüler aracılığıyla imamlara dağıtılıyor..

Her camiden farklı ses çıkmıyor..

Bütün camilerde hutbede aynı metin okunuyor..

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İmam hutbede de Atatürk’ün adını anmadı..

O an içim acıdı..

Bir Fatiha’yı çok görmüşlerdi.. Camilerde Atatürk’ün adı anılmadı..

Yazık, çok yazık..

Muhalefete görev düşüyor.. Bu meseleyi Meclis’e taşımalı, gündem yapmalı..

Diyanet’in bu ülkenin kurucusuna tavır alması kabul edilemez.” (12 Kasım 2017)

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Dört gün sonra (14 Kasım 2017) CHP’nin grup toplantısı vardı..

Zannettim ki; Kılıçdaroğlu masaya yumruğunu vuracak.. Diyanet’in bu tavrını eleştirecek, verecek veriştirecek..

Diyanet hakkında tek kelime etmedi..

CHP, Diyanet İşleri Başkanı’ndan hesap sormadı..

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer soru önergesi verdi; o kadar..

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10 Kasım’da gerekli tepkiyi göstermeyen Kılıçdaroğlu 18 Mart’ta soruyor; hutbede Çanakkale’yi anlatırken Atatürk’ün adı niye yok, niye bir Fatiha’yı çok gördünüz?

Biraz geç olmadı mı?

İyiyiz maşallah!..

Dün televizyonlarda alt yazı..

Benzine 15 kuruş zam geliyor.. Geçen ay da 11 kuruş zam gelmişti..

İki ayda 26 kuruş zam..

İstanbul’da litre fiyatı 5 lira 81 kuruş olacakmış..

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Dün gazetelerin baş sayfalarında doların önlenemez yükselişi vardı..

3.93 olmuş..

Euro’nun tarihi rekoru da günün konusuydu..

4.82’ye çıkmış..

Uzmanlara göre döviz sepeti önemli.. Dolar/Euro ortalaması..

O da 4.37 olmuş..

Faiz desen yüzde 14’ü buldu..

Haberlerde izledim, konut faizi yüzde birin üzerinde olduğu için satışlar durmuş.. Tüketici krediyle ev almak enayilik diyormuş..

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Ne diyeyim; yine de iyiyiz maşallah..