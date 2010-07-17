-KILIÇDAROĞLU: YENİ DÜZENLEMEYLE TAM GÜN'E DESTEK VERİRİZ NİLÜFER (A.A) - 17.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin ''Tam Gün'' Yasası'na kısmi iptal kararına ilişkin, ''Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini dikkate alarak, yeni bir düzenleme getirirlerse, Tam Gün'e destek veririz'' dedi. Bursa gezisi sırasında, parti otobüsünde bir grup gazetecinin, ''Anayasa Mahkemesi'nin ''Tam Gün'' Yasası'na kısmi iptal kararına'' ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''İktidarın, CHP'nin halkçı bir parti olduğunu söylemesine karşın, Tam Gün Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürmesine yönelik eleştirisini'' hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine, şunları söyledi: ''Halkın yararına olan bir düzenleme hukuksuz olamaz. Eğer anayasaya aykırı bir düzenleme yapıyorsanız, o halkın yararına değildir. Meşru iktidarlar, hukuk dışı yollara başvurarak, halkın yararına gibi göstererek düzenleme yapmazlar. Biz Tam Gün yasasının, hukuk içinde düzenlenmesini istiyoruz. Taleplerimizi kendilerine ilettik, ama büyük bir bölümünü kabul etmediler. Şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini dikkate alarak, yeni bir düzenleme getirirlerse, Tam Gün'e destek veririz.''