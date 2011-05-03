-KILIÇDAROĞLU ''YENİ CHP''Yİ ANLATTI KOZAN (A.A) - 03.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Halkıyla daha fazla kucaklaşan, halkının sorunlarına kilitlenen, halkı ile içli dışlı olan, onun derdi çözülmeden kendi rahat etmeyen, kul hakkı yiyenlerden hesap soran bir CHP'nin adına 'Yeni CHP' dediklerini'' söyledi. Kılıçdaroğlu, geceyi geçirdiği Adana'dan, karayoluyla gittiği İmamoğlu ilçesinde, seçim otobüsünün üzerinden halka seslendi. ''Herkesin karnının doyabileceği güzel bir Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak istediklerini'' söyleyerek, sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, ''Bugün OECD bir raporu yayınlandı. Türkiye'de her dört çocuktan birisi, açlıkla karşı karşıya. Bu güzel ülkede çocuklarımız açlıkla karşı karşıyaysa demek ki yaratılan katma değerden birileri faydalanıyor ama bu ülkenin çocukları faydalanamıyor'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, iktidarları döneminde bir çocuğun bile yatağa aç girmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti: ''Geçmişte hangi siyasi partiye oy verdiyseniz hepsine saygım var ama önümüzde bir süreç var. 12 Haziran'da kendimiz için değil çocuklarımız için, ülkemiz için oy kullanalım. Temiz siyaset için, ülkedeki 12 milyon 715 bin yoksulun, yoksulluğunu ortadan kaldırmak için oy kullanalım.'' Hedeflerinin, ülkede barış ve huzuru sağlamak, temiz siyaseti egemen kılmak olduğunu, kendilerine 'Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'' dediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, ''halkıyla daha fazla kucaklaşan, halkının sorunlarına kilitlenen, halkı ile içli dışlı olan, onun derdi çözülmeden kendi rahat etmeyen, kul hakkı yiyenlerden hesap soran bir CHP'nin adına 'Yeni CHP' dediklerini'' ifade etti. Gençlerin ve kadınların daha fazla siyasete girmesini istediklerini, aile sigortasıyla yoksul her hanede kadının banka hesabına ayda 600 TL yatırmayı söz verdiklerini, projeler ürettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeden 600 lirayı hesabından alacak kadın. Kadın, bankadan memur, işçi, emekli gibi parasını çekecek, çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. O para sadece bu ailenin yoksulluğunu bitirmeyecek, esnafa da sermaye olacak. Esnafın veresiye defterini kapatacağız'' dedi. -KOZAN- Kozan ilçe meydanında da seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında da tarım ürünlerinin ithalatına dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Niye Türkiye Yunanistan'dan pamuk ithal ediyor? Bizde toprak, çiftçi, traktör, gübre mi yok? Hepsi var. Bir yılda yurt dışından ithal ettiğimiz tarım ürünlerine 10 milyar dolar para ödüyoruz. Geçtik 10 milyarı, 5 milyar doları Türk çiftçisine öde, bırak Türkiye'yi Ortadoğu'yu besler bu ülke. Niye 10 milyar dolar ödüyoruz çünkü birileri kazansın diye, köşeyi dönsün diye, 'vatandaş köşeyi dönmesin' diyor bu AKP. Benim kitabımda, siyaset anlaşımında yandaş yok, vatandaş var. Ben size güveniyorum. Bugün bir haber geldi, çiftçi kola şişesiyle mazot alıyormuş, biz mazotu 1,5 TL'ye vereceğiz. İlk 4 ayda yapacağımız icraatların birisi bu olacak.''