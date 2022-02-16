Kılıçdaroğlu, Yemeksepeti çalışanlarıyla görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eylem yapan Yemeksepeti işçilerini temsilen TÜMTİS üyelerini ağırladı.

Yemeksepeti işçilerini temsilen Ankara'ya giden Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede, Yemeksepeti'nde çalışma koşulları ve sendikalaşma süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yemeksepeti işçisi üyeler, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç'ın konuğu olarak katıldıkları Meclis Grup Toplantısında kurye ve depo işçilerinin taleplerini de gündeme getirdiler.

Grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen üyeler, Yemeksepeti'nde çalışma koşullarını, sendikalaşma mücadelesini paylaştılar.

Ankara Şube Başkanı Haydar Arslan'ın da katıldığı toplantıda Yemeksepeti işçilerinin sorun ve taleplerinin yanı sıra sektörde esnaf kurye olarak çalışan işçilerin özlük haklarına ilişkin çözüm önerileri etrafında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"Yemeksepeti'nde sendikal mücadelemiz sürüyor"

TÜMTİS’ten yapılan açıklamada, “Sendikamızın çoğunluk yetkisi aldığı ancak çoğunluk tespitimize karşı itiraz davası açan işverenin süreci uzatmaya ve sendikalaşmayı engellemeye çalıştığı, işçilere düşük ücret dayatarak esnaf kurye olmaları için baskı yaptığı Yemeksepeti'nde sendikal mücadelemiz sürüyor” denildi.