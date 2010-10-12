-KILIÇDAROĞLU YAZIŞMALARIN AÇIKLANMASINI İSTEDİ TBMM (A.A) - 12.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adalet Bakanı ile Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) arasındaki yazışmaları açıklamasını isteyerek, ''Eğer yüreği, cesareti, topluma saygısı varsa, o yazışmaları kamuoyuna açıklar'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yargının kalbinin neden durduğu, HSYK üyelerinin neden istifa ettiğinin sorulması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, demokrasilerde en etkili karşı çıkış yöntemlerinden ve en saygın kurumlardan birinin istifa olduğunu ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup konuşmasında HSYK üyelerinin istifasına yönelik, ''geç kaldılar'' şeklindeki değerlendirmesine değinen Kılıçdaroğlu, ''Bir Başbakan'a yakışıyor mu?'' diye sordu. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Niçin zamanında istifa etmediklerini söylüyor? Hani yasama, yürütme, yargı diye güçler ayrılığı vardı? Demokrasiden nasibini almamış bir Başbakan'ın söylemidir bu. 'Elinizi kolunuzu bağlayan mı vardı' diyor. Bu da hukuk bilmemezliğin söylemidir. Sayın Başbakan bilmiyor mu bakan ve müsteşarı katılmadığında kurul karar alamıyor? Hem hukuku hem yasayı bilmeyeceksin hem de dilin uzun olacak, halkı aldatacaksın. Hukuk bilmiyorsan, yasa bilmiyorsan, konuşma. Ama ikisini de bilmeyeceksin, konuşacaksın. Bu sadece ve sadece cehaletin eseridir. Sayın Başbakan'a şunu söylüyoruz: HSYK ile Adalet Bakanı arasında yapılan yazışmaları açıklamasını isteriz. Bürokrasi ellerinde, Adalet Bakanı orada, devletin arşivi orada. Niçin istifa ettiklerini herhalde orada okuyabiliriz. Eğer yüreği, cesareti, topluma saygısı varsa, o yazışmaları kamuoyuna açıklar.''