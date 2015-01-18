Kılıçdaroğlu, Yaşar Kemal'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi altında bulunan ünlü yazar Yaşar Kemal'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında bulunan ünlü yazar Yaşar Kemal'in kısasürede sağlığına kavuşmasını diledi.

Kılıçdaroğlu, Kemal'i tedavi gördüğü İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan karşıladı.

Yaklaşık 20 dakika burada kalan Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ziyarette Yaşar Kemal'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldıklarını belirterek, "Umuyoruz ki kısa sürede sağlığına kavuşur. Aynı dilekleri kendilerine söyledik. Uzaktan bakma imkanım oldu. En son evinde ziyaret etmiştim. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur ve yine evine uğrar çayını, kahvesini içerim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, hastanede kendisine sevgi gösterisi bulunan hasta yakınlarıyla da fotoğraf çektirip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu arada HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da hastaneye gelerek Yaşar Kemal'i ziyaret etti.