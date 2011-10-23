T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu yarın Van'a gidecek ANKARA (A.A)

23 Ekim 2011 19:23

-Kılıçdaroğlu yarın Van'a gidecek ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 7,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Van'a gidecek.  CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen başta Van olmak üzere tüm illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulundu.  Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunmak ve depremin zararlarını yerinde görmek için yarın Van'a gideceği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun daha önceden belirlenen yarın ki Muş programına da katılacağı bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24