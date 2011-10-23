-Kılıçdaroğlu yarın Van'a gidecek ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 7,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Van'a gidecek. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen başta Van olmak üzere tüm illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulundu. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunmak ve depremin zararlarını yerinde görmek için yarın Van'a gideceği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun daha önceden belirlenen yarın ki Muş programına da katılacağı bildirildi.