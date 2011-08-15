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Politika

Kılıçdaroğlu, yarın Hacı Bektaş'a gidecek ANKARA (A.A)

15 Ağustos 2011 14:44

-Kılıçdaroğlu, yarın Hacı Bektaş'a gidecek ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Hacıbektaş'ta yapılacak Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenine katılacak.  CHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, katılacağı 48. Ulusal ve 22. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinde konuşma yapacak.  Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek törende yapacağı konuşmanın ardından Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi'ni de ziyaret edecek.

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