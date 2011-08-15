-Kılıçdaroğlu, yarın Hacı Bektaş'a gidecek ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Hacıbektaş'ta yapılacak Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenine katılacak. CHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, katılacağı 48. Ulusal ve 22. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinde konuşma yapacak. Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek törende yapacağı konuşmanın ardından Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi'ni de ziyaret edecek.