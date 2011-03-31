-KILIÇDAROĞLU'' YARGIYLA İLGİLİ KARARLARI SİZ ALIYORSUNUZ'' ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Nasıl oluyor da bir Başbakan çıkıp 'biz yargının işine karışmıyoruz' diyebiliyor. Doğrudan doğruya siz yargının işine karışıyorsunuz, yargıyla ilgili kararları siz alıyorsunuz. Zekeriya Öz'ü de siz görevden aldınız, terfi ettirdiniz'' dedi. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki seçim stratejileri ve sandık eğitimi konulu toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün görev değişikliği ile ilgili sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bir kişi uzun süre kullanıldı, sonra bir tarafa bırakıldı. Sayın Öz'ün ve arkadaşlarının görevden alınması, terfi ettirilmesi çok önemli bir olay değil. Çünkü Sayın Öz'ün bulunduğu görev bir iddia görevi, iddia makamı. Belli iddialarda bulunuyor. Asıl üzerinde durulması gereken, Yargıtay kararıyla tarafsızlıklarını yitirdiği kanıtlanmış olan yargıçların göreve devam edip etmeyeceği. Eğer hukuk diyorsak, hukukun üstünlüğü diyorsak, hukuka güven duyacaksak bu yönde önemli bir adımın atılması gerekiyor.'' -''OLUŞAN TABLOYU DÜZELTME OPERASYONU''- Kılıçdaroğlu, başka bir gazetecinin ''Terfi şeklindeki bu görevden el çektirme sizce bundan sonraki süreci nasıl etkiler, özellikle Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın önce gözaltına alınması, sonra tutuklanmasıyla izlenen süreçten bir rahatsızlık mı vardı?'' sorusuna ise ''Bu, Hükümet'in dünya kamuoyunda oluşan olumsuz tabloyu tersine çevirmek için yaptığı bir operasyon'' yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan'ın ''Biz yargının işine karışmıyoruz'' şeklindeki sözlerinin de doğruyu yansıtmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı'nın, HSYK'nın Başkanı olduğuna dikkati çekti. Kılıçdaroğlu, ''Nasıl oluyor da bir Başbakan çıkıp 'biz yargının işine karışmıyoruz' diyebiliyor. Doğrudan doğruya siz yargının işine karışıyorsunuz, yargıyla ilgili kararları siz alıyorsunuz. Zekeriya Öz'ü de siz görevden aldınız, terfi ettirdiniz. Niçin? 'Kamuoyunda oluşan infiali acaba tersine döndürebilir miyiz?' Ve buna da oturup bir kılıf uyduruyorsunuz. Ve kendinizi eski siyasetçi olarak tanımlıyorsunuz, 'biz eski siyasetçiyiz, bunları biliriz.' Siz eski siyasetçisiniz, kurt politikacı olabilirsiniz ama siz halka doğruları söylemiyorsunuz'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın ''yargı bizim işimize karışmasın'' sözlerine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Her türlü hukuksuzluğu yap, e bu millet adaleti nerede arayacak? Bunu söyleyen bir kişide demokrasi kültürü var mı acaba? Bunu söyleyen bir kişide demokrasi nedir diye acaba kendisine soru sorma yeteneği, yetkisi var mı acaba? Hukuksuzluk nerede varsa orada yargının müdahale hakkı vardır, bu evrensel bir kuraldır. Bu ülkeyi yöneten kişi nasıl bu kuralları bilmez? 'Ben başıma buyruğum, her işi yaparım, ben onun işine karışmayacağım, o da benim işime karışmasın.' Gitsin acaba başka bir ülkedeki başbakana sorsun, ben böyle bir şey söyledim, ne diyorsunuz diye. Büyük bir olasılıkla kendisiyle dalga geçilir.'' -''KHK'YA OLAĞANÜSTÜ HALLERDE BAŞVURULUR''- Başbakan Erdoğan'ın, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ilgili ''daha önceki dönemlerde de aynı kararlar alındı'' sözlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, Meclis'in çalışmaya hazır olduğunu ve tatile girmesine gerek olmadığını, bakanlıkların birleşmesi gerekiyorsa Meclis'e gelmesi durumunda kendilerinin de destekleyebileceklerini belirtti. KHK'nin Meclis'i baypas etmek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan hazırladığı kanun hükmünde kararname taslağında dahi 'gerekirse bazı düzenlemeleri geri çekeriz' diyor. Demek ki o da yaptığı işin tam doğru olmadığına inanıyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, KHK'nin olağanüstü hallerde başvurulması gereken bir yol olduğunu; ancak Türkiye'de böyle bir durumun olmadığını belirterek, Hükümet'in 330'un üstünde milletvekili bulunduğunu, anayasa değişikliği dahi yapabildiğini söyledi.