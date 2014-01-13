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Politika

Kılıçdaroğlu: OHAL için çalışma yapılıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Demokrasi ayaklarımızın altından parça parça kayıp gidiyor. Avrupa HSYK üzenlemesini kaygıyla izliyor' dedi

13 Ocak 2014 12:57

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısını değiştiren kanun teklifini, hukukçularla görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yargı yürütmenin kontrolüne veriliyor" dedi. Demokrasinin parça parça gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanlığı olağanüstü hal çalışması yapıyor" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren kanun teklifini, hukukçular ve gazetelerin Ankara temsilcileri ile ele alıyor. Toplantının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, "Yargı yürütmenin kontrolüne veriliyor" dedi.

Yasal değişikliğin Bakanlar Kurulu'nda görülmeden, tasarı haline getirilmeden teklif olarak Meclis'e sunulmasını "başlı başına ayıp" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, teklifin de Meclis'te "oldu bittiyle" görüşüldüğü savundu.

"Yargısı bağımsız olmayan bir ülkenin, demokrasisi daima tartışılacaktır" diyen Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu gibi uluslararası kuruluşların yasal düzenlemeye ilişkin kaygılarını dile getirdiğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Demokrasi ayaklarımızın altından parça parça kayıp gidiyor. Halktan yüzde 49 oy alan bir parti tarafından yok edilmek isteniyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu  Köşk daveti ile ilgili şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı gecikmeli de olsa devreye girdi. Yargıç güvenliğini sağlayacak bir anayasa teklifine neden hayır diyelim. Masaya oturmanın ön koşulu HSYK teklifinin geri çekilmesidir.

 

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