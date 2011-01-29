-KILIÇDAROĞLU: ''YARGI KARARINI OKU VE SOR'' SAMSUN (A.A) - 29.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustazaf-Der'in Hizbullah ile bağlantısına ilişkin yargı kararı ile ilgili olarak, ''O yargı kararını Başbakan'ın okumasını isterim'' dedi. Çeşitli temas ve incelemeleri kapsamında Ordu ve ilçelerine gitmek için Samsun Çarşamba Havaalanına özel uçakla gelen Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, ''AK Parti temsilcilerinin ziyaret ettiği Mustazaf-Der'in Hizbullah'la bağlantısına ilişkin yargı kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''O yargı kararını sayın Başbakan'ın okumasını isterim. Sonra da milletvekillerini çağırıp, Hizbullah'la nasıl ve hangi gerekçeyle işbirliği yaptıklarını sormasını isterim. Bu kadar açık'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Ses kayıtlarını ne yapacaksınız'' sorusu üzerine de, ''Sayın Başbakan'a göndereceğim'' diye konuştu. Ardından partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu, parti otobüsüyle Ordu'ya hareket etti. Bu arada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Engin Altay, havaalanında bekleyen partililere, ''Genel başkan karşılıyoruz. Bir düzen, nizam içine girmemiz gerekiyor. Genel başkan karşılaması böyle olmaz'' deyince Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe Belediye Başkanı Alaattin Gök ile arasında bir diyalog yaşandı. Altay, Gök'e ''Senin zaten yerin yok burada'' demesi üzerine Gök de, ''yerimiz yoksa çıkarız'' diyerek birlikte geldiği çocuğuyla havaalanından ayrıldı.