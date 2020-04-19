Kılıçdaroğlu: Yardım yapmamız, bizzat Erdoğan tarafından önleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı’nın bağış kampanyasını durdurma kararını yorumladı. Kılıçdaroğlu, “Ne zaman ki CHP'li belediyeler Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden ekonomik olarak etkilenen vatandaşlarımıza ulaşmaya başlardılar, yoksul vatandaşlarımıza ulaşmaya başladılar, hemen siyasi iktidar yasak getirdi. Üstelik bu yasak bizzat bu yasak, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirildi.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalara değinen Kılıçdaroğlu, “Soruşturmanın yasal dayanağı yok” açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, “Çünkü, CHP'li belediyeler, siyasi iktidarın yapamadıklarını çok kısa bir süre içinde, vatandaşlarımıza güven vererek yapmaya başladı. Seçimlerden önce de sürekli, ‘CHP'li belediye başkan adaylarını seçerseniz, yoksul vatandaşlarımıza yapılan yardımı kesecekler' diyordu. CHP'li belediye başkanlarımız, bırakın yardımı kesmesini, yardımları daha da artırdı. Aşını, işini kaybeden herkesin yanındayız. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘yardımı kesecekler' sözlerini CHP'li başkanlar yerle bir, tuzla-buz etti." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Üstelik biz bu yardımları asla parti ayrımı olmadan ulaştırıyoruz. Bu durum, Erdoğan'ın ezberini bozdu. İşte bu yüzden, CHP'li belediyelerin yardım yapmasını engellemeye çalışıyorlar. Getirdikleri bu yasağın alt yapısı yok. Bağış toplanmasını önleyerek açıkça suç işliyorlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Daha da acı olan bir durumu daha anlatayım: Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Antalya – Muratpaşa Belediyesi'nin aşevlerini kapattılar. İhtiyaç sahiplerine her zaman sıcak yemek veriyorlardı. Şimdi, CHP'li belediyelere bağış yapılmasını engelliyorlar. Yıllardır yemek veren belediyeleri parasız bırakıp belediye yardımlarının önünü kesip hizmet veremez hale getirmek istiyorlar. Ekmek dağıtana soruşturma açıyorlar. Olacak şey değil." görüşünü savundu.

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