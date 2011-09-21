-Kılıçdaroğlu yaralıları ziyaret etti ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki patlamayla ilgili olarak ''Umarım Türkiye bu terör belasından kurtulmuş olur'' dedi. Kılıçdaroğlu, patlamanın ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, Ankara Hastanesindeki yaralıları da ziyaret ettiğini, oradaki yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu, buradaki yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığının söylendiğini aktardı. ''Terör konusunda söyleyebilecek fazla bir şey yok'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''(MİT-PKK'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydı) Görüşme içeriğinde 'kentleri bombayla doldurdunuz' diye ifade vardı. 'Hayır, biz kentleri bomba deposu haline getirmedik' deyince de karşıdaki görevli 'hayır, biz biliyoruz' diye bir ifade kullanmış. Oradaki görüşmelerin bir anlamda sonucudur bu. Hoş bir tablo değil. Umarım Türkiye bu terör belasından kurtulmuş olur.'' Kılıçdaroğlu, daha sonra hastane önünde bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşın ''Terörü yok etmek bu kadar zor değil, niye bu terörü bitirmiyorlar'' demesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bana göre de zor değil, ama kararlı bir irade lazım. Biz bunu çözeceğiz, bu bizim kaderimiz değil, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz'' dedi.