-KILIÇDAROĞLU YARALI POLİS HAKKINDA BİLGİ ALDI RİZE (A.A) - 10.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, Başhekim Doç. Dr. Hasan Türüt'ten, AK Parti'nin Hopa mitinginin ardından çıkan olaylarda yaralanan Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup polis memuru Servet Erkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Artvin'in Hopa ilçesindeki mitingin ardından, panelvan araçla Rize'ye hareket eden Kılıçdaroğlu, Fındıklı ilçesinden geçerken bir süre karayolu üzerinde durarak, burada kendisini bekleyen partililerle selamlaştı. Daha sonra Ardeşen ilçesine hareket eden Kılıçdaroğlu, karayolu kenarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililere el sallayarak karşılık verdi. Bazı partililerin konuşma yapmasını istemesi üzerine Kılıçdaroğlu, aracın kapısından, ''Sizi seviyorum. Sizin için çalışıyorum. Sizin için çaba harcıyorum'' dedi. Pazar ilçesine doğru yola çıkan Kılıçdaroğlu, ilçede parti minibüsüne bindi. Aracın merdivenlerinden partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, ''Siyasete, size hizmet için yola çıktık. 12 Haziran'da halkın iktidarını kurmaya hazır mısınız? Ben de size hizmet etmeye hazırım. Hepiniz Allah'a emanet olun'' diye konuştu. Burada toplanan partililer, ellerinde, CHP'nin Zonguldak milletvekili adayı Mehmet Haberal'ın posterlerini taşıdı. Konuşmasının ardından Rize il merkezine geçen Kılıçdaroğlu, Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Başhekim Doç. Dr. Hasan Türüt'ü makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Türüt'ten, AK Parti'nin Hopa mitinginin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yapılan taşlı saldırı sırasında yaralanan polis memuru Servet Erkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başhekim Türüt, Kılıçdaroğlu'na, Servet Erkan'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini söyledi. Görüşmenin basına kapalı bölümünde ise yaralı polis memuru Erkan'ın babası Sinan Erkan'ın, Türüt'ün odasına giderek Kılıçdaroğlu ile görüştüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında gazetecilere açıklamasında, başhekimi ziyaret ederek hastanın durumuyla ilgili bilgi aldığını ifade ederek, ''Babası da yanımızdaydı. Şu anda polis arkadaşımız yoğun bakımda. Hayati tehlikeyi henüz atlatmış değil ama sağlığında güzel, önemli gelişmeler var. Umuyoruz kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur'' dedi. Erkan'ın, görevini yapan bir polis memuru olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Talihsiz bir olayla karşı karşıya gelmesi bizi üzdü. Görevini yapan insanlara hepimizin saygı duyması lazım. Bu polis de olabilir, esnaf da olabilir, kamu görevlisi de olabilir. Görevini yapan her insana bizim saygıyla yaklaşmamız lazım. Böyle bir olaya muhatap olması bizi gerçekten derinden üzdü. Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşur, görevinin başına döner. En büyük arzumuz bu'' diye konuştu. Bir gazetecinin, Erkan'ı görüp görmediğiyle ilgili sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Hayır, yoğun bakımda. Yoğun bakıma girmek doğru değil zaten. Başhekim bey de zaten yoğun bakıma ailesi dahil hiç kimsenin alınmadığını, özellikle hastane enfeksiyonundan korktuklarını ifade ettiler. Son derece haklılar zaten. Biz de kendilerine saygı gösterdik. Zaten önemli olan hastayla ilgili bilgi almaktı. Biz de bilgiyi aldık. Bütün hekimler canla başla çaba harcıyorlar hastanın bir an önce sağlığına kavuşması için. Bizim de en büyük arzumuz bu'' dedi.