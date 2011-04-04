-KILIÇDAROĞLU YANLIŞIN ÜSTÜNE BALIKLAMA ATLADI KAYSERİ (A.A) - 04.04.2011 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iddialarıyla ilgili hukuki haklarını aramaya devam edeceklerini belirtti. Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim yaklaştıkça siyasette bu gibi olayların zaman zaman yaşandığını, hoşlanmasalar da bunlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonucunda açtıkları çok sayıdaki tekzip davalarının sonuçlandığını, maddi ve manevi tazminat davalarının ise devam ettiğini belirten Özhaseki, şunları söyledi: ''Kemal Bey, kendisine verilen yanlışın üstüne balıklama atladı ama sonra 'yanılmışız' diyemediler. Sonra iddialarını devam ettirmek zorunda kaldı. Biz de iddialarla ilgili hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Kayseri, aklına çok yer etti herhalde. Geçenlerde yurt dışında bir kitap yazıldığından bahsediyor, sonra da ne alakam varsa benim cezalandırılmamı istiyor. Mütevazılığa gerek yok, Kayseri'de devrim niteliğinde işler yapılıyor, başarı hikayesi yazılıyor. Kemal Bey, kendi partisinden bir belediye başkanının bunları yapmasını isterdi herhalde. Onun için iftira atıyorlar. Beni şikayet etmiş, ben de ifademde '12 temel yalan söylediler' dedim. Tüm yalanlarını madde madde saydım. 'Türkiye Cumhuriyeti, bu kadar yalan söyleyen bir genel başkan görmedi' dedim. Hakkımda suç duyurusunda bulundu, suçsuz bulundum.'' CHP'nin, internet sitesinde yer alan iddialar ile ilgili tekzip kararı aldırdıklarını, tekzibin yayımlanmadığını kaydeden Özhaseki, bunun için de yeniden suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarında adı geçen herkesin, maddi ve manevi tazminat davaları açtığını anlatan Özhaseki, ''Bir kişinin iddiaları üzerinden bize iftira atıyorlar. Ben Kemal Bey'in eşinin, çocuklarının adını, nerede iş yaptıklarını öğrendim. Oturup, onlarla ilgili iddialar yazsam, ne kadar garip olur. İnsan haklarını ihlal etmiş olurum ama Kemal Bey, bunu yapıyor. İddialar ile ilgili çok sayıda tekzip kararı çıkarttık. Bunlar sonuçlandı ama mahkeme kararına da uymuyorlar. İddialarda adı geçen tüm arkadaşlarım maddi ve manevi tazminat davaları açtı. Bunlar halen sürüyor. Kazanacağımız maddi ve manevi tazminatları, faydalı işlerde kullanacağız; bunları değerlendirmek için ilginç fikirler var.'' Bazı basın kuruluşlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 100 milyon dolar borcu olduğu yönünde haberler yer aldığını da hatırlatan Özhaseki, belediyenin raylı sistem ihalesinden kaynaklanan 100 milyon dolarlık Hazine garantili dış borcu olduğunu belirtti. İstedikleri halde bu borcu 1 hafta içinde ödeyebilecek durumda olduklarını ifade eden Özhaseki, ''Borcu, uzun vadeye yayıp, oraya vereceğimiz parayla raylı sistemin diğer etaplarını hayata geçiriyoruz. Bu para bizim için çerez parası'' dedi.