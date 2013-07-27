Kılıçdaroğlu: Yanlış politika sürekli kan akıttı

Hükümetin Ortadoğu politikasındaki tutumunu eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Ortadoğu politikası başka bir mecraya sürüklenmeye başladı. Başka bir alana çekilmeye başladı. Türkiye bu coğrafyada güven unsuru olabilirdi. Örnek bir ülke olabilirdi. Herkesin özlemle baktığı bir ülke olabilirdi. Ama maalesef Suriye konusunda izlediğimiz yanlış politika Suriye'de kan akmasına yol açtı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay ziyaretinin ardından Mersin'e geçti. Kılıçdaroğlu Mersin'de halka hitap etti.

Kılıçdaroğlu, Hatay'dan sonra Mersin'e geçerek şehir turunun ardından, Mersin Belediyesi'nin toplu açılış töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

Türkiye'nin Ortadoğu politikası başka bir mecraya sürüklenmeye başladı. Başka bir alana çekilmeye başladı. Türkiye bu coğrafyada güven unsuru olabilirdi. Örnek bir ülke olabilirdi. Herkesin özlemle baktığı bir ülke olabilirdi. Ama maalesef Suriye konusunda izlediğimiz yanlış politika Suriye'de kan akmasına yol açtı. Pek çok radikal unsurları AKP hükümeti Türkiye'ye getirdi. Cebine para koydu, eline silah verdi. Git Suriye'de kardeşini öldür dedi. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu herkese anlatacağız. Bunu herkese anlatın. Arkadaşlarınıza, komşularınıza anlatın.

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardan bir an önce çıkarılması gerekiyor. Kırılan dökülenin tamir edilmesi lazım. İnsanları ayrıştırdılar birleştirilmesi lazım. Esnaf perişan yüzünün gülmesi lazım. Çiftçi umutsuz umutlu hale getirmemiz lazım. Tüketen değil üreten bir Türkiye yaratmamız lazım. Bunun için yeni bir iktidara ihtiyacımız yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç var.

Türkiye Ortadoğu'da yanlış politikalar güttü.

Hep birlikte laik ve demokratik Türkiye'yi inşa edelim.

Bizim Belediye Başkanlarını operasyonlar düzenleniyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bizim belediyelerimiz halka hizmet yolunda görevlerine devam edeceklerdir. Baskılar bizi yıldıramaz. Hepinize aydınlık bir Türkiye diliyorum.