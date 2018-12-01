Kılıçdaroğlu yanıtladı: CHP-İyi Parti Ankara'da ortak aday çıkaracak mı?

Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara için ortak aday kriteriyle ilgili "Çok güzel şeyler olacak, demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ankara'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir” ifadelerini kullanmıştı

Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener'in bu sözleriyle ilgili şunları söyledi:

"Ankara'da da, İstanbul'da da, Adana'da da, Mersin'de de her yerde güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz ve demokrasiyi kazandıracağız, herkes mutlu olsun, güzel şeyler olacak."