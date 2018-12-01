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Politika

Kılıçdaroğlu yanıtladı: CHP-İyi Parti Ankara'da ortak aday çıkaracak mı?

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da, hem sağ hem de CHP'li seçmenin razı olabileceği ortak bir ismin aday gösterileceğini söyledi

01 Aralık 2018 19:37

Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara için ortak aday kriteriyle ilgili "Çok güzel şeyler olacak, demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  “Ankara'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir” ifadelerini kullanmıştı

Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener'in bu sözleriyle ilgili  şunları söyledi: 

"Ankara'da da, İstanbul'da da, Adana'da da, Mersin'de de her yerde güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz ve demokrasiyi kazandıracağız, herkes mutlu olsun, güzel şeyler olacak."

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