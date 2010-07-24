-KILIÇDAROĞLU: ''YANDAŞ MEDYA DEĞERLERİ ÇİĞNİYOR'' ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basından sansürün kaldırılışının 102. yıl dönümü ve geleneksel Gazeteciler Günü'nün, ''Hükümet desteği ile iktidar yanlısı medyanın yaratıldığı ve yandaş medyanın hak-hukuk adına bütün değerleri çiğnediği bir süreçte kutlandığını'' savundu. Kılıçdaroğlu, basından sansürün kaldırılışının 102.yıl dönümü ve geleneksel Gazeteciler Günü dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç'e bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: ''Basından sansürün kaldırılışının 102. yıl dönümü ve geleneksel Gazeteciler Günü ne yazık ki, hükümet desteği ile iktidar yanlısı medyanın yaratıldığı ve yandaş medyanın hak-hukuk adına bütün değerleri çiğnediği bir süreçte kutlanıyor. Basından sansürün kaldırıldığı çok anlamlı bu günün 102. yıl dönümünde, büyük sorunlarla karşı karşıya bulunan ülkemizin de medya dünyamızın da sıkıntılarından kurtulması ancak kardeşliğimizi pekiştirmek, dayanışmamızı güçlendirmek, yasakçı, baskıcı anlayışlara teslim olmamak, çoğulculuğu, çok sesliliği savunmak, özgürce örgütlenmek, yazmak ve konuşmaktan geçmektedir.''