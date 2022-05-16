"Kılıçdaroğlu yakında Genelkurmay Başkanlığı önüne de gider mi?"

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gitmesini kritik etti. Kılıçdaroğlu’nun gidişini “baskın ve şov” olarak nitelendiren Yakışıklı, “Yakında ‘Genelkurmay Başkanlığı’ önüne de gider mi? Giderse şaşırmam!” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun özel ve yasal bir şirket olan SADAT’ı hedef gösterdiğini yazan Yakışıklı, CHP liderine “CHP ve İyi Parti’nin “ortak adayı” olarak sahneye çıkmak istiyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsunuz. Bunun yolu “devlet kurumlarına” ve “özel kurumlara” baskın yapıp onları kendinizce ve güya itibarsızlaştırmak mı?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu’nun SADAT’a gidişini “baskın ve şov” olarak niteleyen Yakışıklı, CHP liderinin burada şirketle ilgili “Sedat Peker” ile benzer söylemlerde bulunduğunu yazdı.

Yakışıklı yazısına özetle şöyle devam etti:

“Yasalara bağlı bir özel şirkete herhangi belge, delil göstermeden; ‘Burası suikastçı yetiştiriyor’ dedi ve bunun müsebbibi olarak da Recep Tayyip Erdoğan’ı gösterdi. Bazı arkadaşlar; “Kemal Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik sorunudur” diyorlardı. Haksızlar mı? Belge yok! Bilgi yok, hiçbir şey yok! Sadece Kemal Bey ağzından çıkan üç cümle kurup suçladıkça suçluyor. Çok kirli bir siyasettir bu! Türkiye bunu hak etmiyor. Kemal Bey yakında “Genelkurmay Başkanlığı” önüne de gider mi? Giderse şaşırmam!”

Yakışıklı, şaşırmamasının nedenini ise şöyle açıkladı: “Çünkü kendisi TSK’nın sınır ötesi operasyon yetkisini içeren tezkereye ‘Hayır’ diyerek onların Türkiye içlerine dönmesini istemişti.”

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