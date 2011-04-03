-KILIÇDAROĞLU, YAKAD'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneğinin (YAKAD) çok önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, ''Eskiden kayıp yakınları sahipsizdi. Bu dernek kayıp yakınlarının sesi oldu ve siyasilerin dikkatini çektiniz'' dedi. Fatih'teki YAKAD merkezini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kayıplar sorununa parti olarak çok duyarlı olduklarını, konuyu meclise götürme konusunda öncülük ettiklerini ifade etti. Mecliste konuyla ilgili gerekli sonucun alınamadığını fakat parti olarak konunun üzerine gitmeye devam edeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, yakınlarını kaybeden ailelerin acısını tarif etmenin mümkün olamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Bundan sonra CHP olarak konuyu daha sıcak ve yakından takip edeceğiz. Sizler YAKAD olarak çok önemli bir başarı elde ettiniz. Eskiden kayıp yakınları sahipsizdi. Bu dernek kayıp yakınlarının sesi oldu ve siyasilerin dikkatini çektiniz. Eminim bu dernekte farklı siyasi gruplara mensup insanlar vardır ama acı ortak paydamızdır. Tekrar söylüyorum, bu konuda üzerimize düşen bütün gayreti göstereceğiz. Siz de dernekten haberi olmayan diğer kayıp yakınlarını da bu çatı altında birleştirmeye gayret edin.'' Kılıçdaroğlu, kayıp insanların bulunmasında medyaya da büyük görev düştüğünü ifade ederek, halkın gözü, kulağı olan medyanın konuyla daha yakından ilgilenmesini umut ettiklerini söyledi. Yakınlarını kaybeden ailelere ''Umudunuzu kaybetmeyin'' çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, ''Sizi bir arada tutan işte o umuttur. Bizler de sizlere destek olmaya çalışacağız ama tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Acılarınızı bütün kalbimizle paylaştığımızı bilin'' dedi. Ziyarette, 12 yaşındaki Umut Gönül de Ablası Ebru Gönül'ün 17 Nisan 1997'de daha kendisi doğmadan kaybolduğunu, bu nedenle ailesinin kendisine ''Umut'' adını verdiğini belirterek ''Ablamı hiç tanımadım. Annem sürekli ablam için ağlıyor. Kayseri'deki çocuklar nasıl bulunduysa ablamı da bulun'' diye konuştu. Kızı Zeynep Poyraz'ı Gazi olaylarında kaybettiğini söyleyen Menekşe Poyraz ise davanın Trabzon'da görüldüğünü, buraya gidip gelmekte zorlandıklarını belirterek, bu konuda yardım istedi. Ayhan Çarkın'ın televizyona çıkıp Gazi olaylarıyla ilgili konuştuğunu söyleyen Poyraz, ''Devlet neden Çarkın'a hesap sormuyor?'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, YAKAD'ı ziyaretinin ardından Fatih'te bir süre dolaşarak esnafı ziyaret etti. Bir kahvede vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu'na daha sonra gittiği çiğ köftecide ikramda bulunuldu. -CHP GÖNÜLLÜLERİ TOPLANTISI- Öte yandan, Kılıçdaroğlu, YAKAD ziyareti öncesinde, Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Gönüllüleri Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada yoksul ailelere sigorta ve bedelli askerlikle ilgili partisinin hazırladığı projeleri anlatan Kılıçdaroğlu, yoksulluk sigortasını 40 yıldır hiçbir hükümetin getirmeye cesaret edemediğini söyledi. Hiç kimsenin giysisi ve etnik kimliğiyle uğraşmadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu coğrafyada huzurlu ve kardeşçe yaşamak için herkesin karnının doyması gerektiğini kaydetti.