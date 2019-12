Kılıçdaroğlu ve Sav'ı Ecevit buluşturdu

T24

"Eğiteceğiz, onlar da öğrenecek"

Ecevit’in vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle bir dönem genel başkanlığını yürüttüğü CHP’de anma töreni düzenlendi. Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in onur konuğu olarak katıldığı törenin açılış konuşmasını Genel Başkan Kılıçdaroğlu yaptı.Kılıçdaroğlu, genel merkezde törenin yapıldığı salona "Mustafa Kemal’in askerleriyiz", "halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Devrimci Kemal" sloganları ve alkışlar eşliğinde girdi. Kalabalık ve basın mensuplarının yoğun ilgisi nedeniyle salonda kendine ayrılan bölüme güçlükle ilerleyen Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve protokol sırasında oturan diğer davetlilerle tokalaştıktan sonra yerine geçti.Kemal Kılıçdaroğlu, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Bülent Ecevit’in Türk siyasal yaşamının efsane lideri, bir devrimci ve halk adamı olduğunu kaydetti.Bülent Ecevit denilince akla her şeyden önce kararlılığın geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, Ecevit’in 1972 yılında genel başkan adayı olduğu CHP kurultayındaki konuşmasından bir bölüm okudu.Ecevit’in konuşmasında "Aslında sorun CHP’yi eski yörüngesine veya yeni yörüngesine oturtma sorunun da ötesindedir. Hatta sorun ’ya ben ya Bülent’ sorunun da ötesindedir. Tekrar söylüyorum, asıl öncelikle ölçülmesi gereken şudur, CHP’de buyruk mu işleyecek hukuk mu işleyecektir. Buna karar vereceğiz.Daha açık söylüyorum vereceğimiz karar şudur, demokratik bir partinin kanunlara saygılı özgür üyeleri mi olacağız, kapı kulları mı olacağız? Karar sizin" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, Ecevit’in bu kararlılıkla Türk siyaset yaşamına damgasını vurduğunu söyledi.Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit’in sosyal devletin, yurttaşın, ezilenlerin, hak arayanların temsilcisi olduğunu belirterek, bunun için halkın ona "Halkçı Ecevit" adını uygun gördüğünü anlattı.Ecevit’in örgütlü toplum için de çaba harcayan bir lider olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, emekten yana bir tavır sergilediğini kaydetti.Bülent Ecevit’in onurlu bir dış politikadan yana olduğunu, "Kıbrıs Barış Harekatı"nın da bunun en güzel göstergesi olarak bilindiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dik durdu, onurlu durdu. Yıllardır devam eden bir sorunu çözümledi. Ecevit’i bugün de onurlu dış politikası nedeniyle saygıyla anıyoruz" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, Ecevit’in "özgür toplum, özgür insandan" yana olduğunu, bunun içinde ekonomik özgürlüğün gerekliliğine inandığını belirtti.Kemal Kılıçadaroğlu, Ecevit’in CHP’yi de çok iyi tanımlayan bir lider olduğunu belirterek, Ecevit’in bir kitabından buna ilişkin bir bölüm okudu.Ecevit’in "Kuruluşundan beri bütün iç ve dış engellemelere rağmen CHP’nin yapabilmiş olduğu reformlar, devrimler dünyada başka pek az devrimci partinin tarihinde görülebilecek kadar çoktur" görüşünü aktardığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bizim tarihimiz devrimlerle, reformlarla doludur. Ama birileri bize köksüzler diyebiliyor. Demesinin gerekçesi şu, kökünün olmadığındandır. Kökü olsaydı cumhuriyet tarihinin devrimlerine saygı duyardı. Kökü olabilseydi, bilgisi olabilseydi devrimleri, reformları yapan, bağımsızlığımızı sağlayan, emperyalizme karşı mücadele eden o insanları hiçbir zaman köksüz olarak adlandırmazdı. Biz onları kınamıyoruz. Onların cahilliğine veriyoruz. Ama onları da eğiteceğiz. Eğiteceğiz, onlar da öğrenecek." CHP’nin askeri darbe sonrası hükümete bakan vermesine tepki göstermek için genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Ecevit’in her zaman demokrasiden yana olduğunu vurguladı.Kılıçdaroğlu, Ecevit’in ozan kimliğine de değinerek, ülkesini sevmenin ötesinde bir şey düşünmediğini belirtti.Ecevit’in son kez başbakanlık yaptığı dönemdeki ekonomik kararlarının bugün ha önem taşıdığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Eğer bugün ülkemizin ekonomisi uluslararası krizlerden çok fazla etkilenmiyorsa onun altındaki imza Bülent Ecevit’e aittir" dedi.Kılıçdaroğlu, konuşmasını Ecevit ile ilgili bir anısını anlatarak tamamladı. Ecevit’i ilk kez 1960’lı yıllarda CHP Genel Merkezi’nde İsmet İnönü ile gördüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, "Anıları aklımda, düşünceleri aklımda, hedefleri aklımda, hedefleri aklımızda. O hedefleri gerçekleştirmek için yolumuzu sürdürüyoruz. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasının ardından Gazeteci-Yazar Fikret Bila’nın yönettiği, CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ile Emrehan Halıcı’nın konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye geçildi.