Kılıçdaroğlu ve İnce 2 ay sonra ilk kez bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2 ay sonra Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kızının nikahında bir araya geldi. Yan yana oturan Kılıçdaroğlu ve İnce aralarında sohbet etti.

Geçen temmuz ayında basına kapalı bir akşam yemeğinde buluşan Kılıçdaroğlu ve İnce, genel başkanlık tartışması nedeniyle bir araya gelmemişti. CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2 Temmuz'da gerçekleşen yemekte Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ederek, partinin başına geçmek istediğini belirtmişti. Kılıçdaroğlu, söz konusu yemekte konuşulanların basın ile paylaşılmasına karşı çıkmış ve İnce'ye tepki göstermişti. İkilinin bu görüşmeden sonra bir daha buluşup buluşmadığıyla ilgili basına herhangi bir bilgi yansımamıştı. Ancak İnce, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında partisinin lideriyle o günden sonra bir daha görüşmediğini ima etmişti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kızı Side Bozbey’in TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen nikahına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Nikahta bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İnce ikilisi yan yana oturarak sohbet etti. Side Bozbey’in nikah şahitliğini Kılıçdaroğlu, Çelik ve İnce yaparken, evlilik cüzdanını Side Bozbey’e, Kılıçdaroğlu takdim etti. Nikahı kıyan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Side Bozbey’e imza attıkları kalemi hediye ederken damat Mert Can Gürer’e ise ev anahtarlığı hediye etti. Nikah sonunda toplu fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu ve İnce salondan ayrıldı.



Evlilik cüzdanını gelin Side Bozbey’e takdim ederken Belediye Başkanına espri yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Başkan damat beye evin anahtarını teslim ettin ama o hikaye asıl olan evin tapusu. Bizde evin tapusunu da evin hanımına verelim. Sizlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. Arada bir tartışacaksınız biliyorum ama gönlünüzü hiçbir zaman kırmayın, birbirinize saygılı olun. Bu Türkiye’ye hayırlı evlatlar verin. Siz mutlu olduğunuz sürece bu masanın etrafında olan herkes de mutlu olacaktır" diye konuştu.