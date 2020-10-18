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Politika

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan HDP'ye kutlama mesajları

18 Ekim 2020 17:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu HDP'nin 8. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle HDP'ye mesaj gönderdi. 

HDP, sekizinci kuruluş yıl dönümünü İstanbul’da düzenlediği etkinlikle kutladı. Kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kutlama mesajı gönderdi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a ayrı ayrı gönderilen mesajlarda Kılıçdaroğlu i8 ifadeleri kullandı:

"Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerinize ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum."

İBB Başkanı İmamoğlu ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Halkların Demokratik Partisi’nin 8’inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle hem sizleri hem de HDP’ye gönül vermiş tüm partililerinizi yürekten kutluyorum Daha adil ve eşit bir İstanbul için çıktığımız yolculukta adaletsizliğe ve haksızlığa karşı demokrasiden yana iradesini ortaya koyan tüm partililerinize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle barışı ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğimizin bir kez daha altını çiziyor, tüm katılımcılara en içten selam ve sevgilerimi gönderiyorum.” 

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