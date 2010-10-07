-KILIÇDAROĞLU VE CİNDORUK GAZİ YİĞİT'İN NİKAH ŞAHİDİ ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un, Şırnak'ta bir çatışmada iki kolu ile bir ayağını ve gözünü kaybeden gazi Yılmaz Yiğit ile Hilal Şimşek'in nikah şahitliğini yaptığı bildirildi. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu ve Cindoruk'un yanı sıra iki üst rütbeli subayın nikah şahitliğini yaptığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay'ın da hazır bulunduğu Bilkent'teki TSK Rehabilitasyon Merkezi Gazi Uyum Evi'nde dün akşam düzenlenen düğün törenine çok sayıda davetlinin katıldığı belirtildi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kıydığı nikahın ardından, DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un evlenme cüzdanını, ''Ben bu defteri, ülkemizi sevme ve korumadaki kararlılığını ailesini sevme ve korumada da göstereceğine inandığım için gazi Mehmetçiğe veriyorum'' diyerek damat Yılmaz Yiğit'e teslim ettiği belirtildi.