Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, eşinin üzerine kaynar su döktüğü Rukiye Ay ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Konya’da eşinin kendisini ve kızını üzerine “Gece uykusuz kaldım, beni niye uyandırdın” diye kaynar su döktüğü Rukiye Ay ile görüştü.

Konya’da 18 yaşında evlenen Rukiye Ay, 9 Ocak 2021 tarihinde eşinin şiddetiyle karşılaşmıştı. Ali Ay, “Gece uykusuz kaldım, beni niye uyandırdın” diyerek, Rukiye ve çocuğunun üzerine kaynak su dökmüştü. Tepkiler üzerine Ali Ay, tutuklanmıştı.

Rukiye Ay, bugün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Rukiye ve 2 yaşındaki Eylül Tuana’yı ağırlayan Kılıçdaroğlu, minik Eylül'ü sevdi. Kılıçdaroğlu, Rukiye'ye "Bütün hayat çocuklar üzerine kurulu" dedi.

Nazlıaka, Ali Ay'ın yargılaması hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi, Rukiye'nin yeni bir hayat kurduğunu söyledi.