-KILIÇDAROĞLU VE BAYKAL NİKAH ŞAHİTİ İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - CHP İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen ile şarkıcı Gökhan Özen evlendi. Selen Sevingen'in nikah şahitliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Genel Başkan Deniz Baykal yaptı. Four Seasons Otel'de düzenlenen nikah, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi tarafından kıyıldı. Nikahta, Selen Sevigen'in şahitliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Genel Başkan Deniz Baykal yaparken, Gökhan Özen'in şahitliğini ise merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile sanatçı Ajda Pekkan yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nikaha, Genel Başkan Yardımcıları Hakkı Süha Okay ve Umut Oran ile İl Başkanı Berhan Şimşek'le birlikte geldi. Sevigen, Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri otelin kapısında karşıladı. Deniz Baykal'ın ise nikahtan birkaç saat önce otele geldiği öğrenildi. Nikah töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Mehmet Sevigen, gazetecilere, kendisine ve ailesine büyük ilgi göstererek bu saate kadar bekledikleri için teşekkür etti. Sevigen, kendisinin Türkiye genelinde birçok dostu olduğunu, ancak onların hepsini düğüne davet edemediğini belirterek, kendilerinden özür diledi. Oğlunun düğününe 4-5 bin kişinin katıldığını, ancak bu düğünü dar bir çerçevede yaptıklarını belirten Sevigen, gönlü kendileriyle beraber olan tüm dostlarına teşekkür etti. Sevigen, düğünün çok güzel bir dostluk içinde geçtiğini, Türkiye ve CHP'nin birlik ve beraberlik içinde olduğunu ifade eden, Türkiye'nin CHP'ye ihtiyacı olduğunun görüldüğünü söyledi. Mehmet Sevigen, şunları kaydetti: ''Bugün burada siyaset hiç olmadı. Bu tamamen aile, dost toplantısıydı. CHP ve bunun dışındaki aileler bir araya gelip çocuklarımızın mutluluğuna şahitlik yaptık. Fidanlarımızı teker teker toprağa verdiğimiz bir günde ülkemizde inanıyorum ki bu vesileyle bütün çocuklarımızın, sizin kaderleriniz güzel olur. Ağıtların, zılgıtların, feryatların çıktığı evlerde inşallah davul-zurna ve halay sesleri yükselir. Bu güzel ülkenin önünün açık olmasını, dostluk, kardeşlik, barış içinde binlerce yıl devam etmesini dilerim.'' Bir gazetecinin, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın düğüne neden gelmediğini sorması üzerine Sevigen, kendisini davet ettiğini, ancak onun da kızını evlendirmesi nedeniyle telaşı bulunduğunu söyledi. Sevigen, ''Gelen de sağ olsun gelmeyen de'' dedi. Basın mensuplarının, Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilişkin parti yöneticilerinin bir açıklama yapıp yapmayacağı yönündeki sorularına karşılık Sevigen, siyaset konuşmayacaklarını ifade ettiklerini, Genel Başkan ve yönetimdeki kişilerin yarın bir açıklama yapacaklarını kaydetti. Bir gazetecinin, ''Başbakan 3 çocuk öneriyor, siz kaç çocuk bekliyorsunuz?'' sorusu üzerine de Sevigen, gülerek, ''Bu çocukların bileceği bir iş'' yanıtını verdi. Nikah şahitliği yapan sanatçı Ajda Pekkan da çıkışta çok duygulandığını ve harika bir nikah olduğunu belirterek, hayatında 3. kez nikah şahitliği yaptığını söyledi. Pekkan, bu törende çok değer verdiği insanlarla bir arada olduğunu ve onların mutluluğuna katkıda bulunmanın kendisine inanılmaz keyif verdiğini kaydetti. -KILIÇDAROĞLU İLE BAYKAL AYNI MASADA- Bu arada, basına kapalı yapılan nikah töreninde Kılıçdaroğlu ile Baykal'ın aynı masada yan yana oturdukları öğrenildi. Nikah törenine, Gökhan Özen'in sanatçı dostlarının yanı sıra CHP milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, Onur Öymen, Gürsel Tekin ve ATO Başkanı Sinan Aygün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Törene, Devlet Bakanları Egemen Bağış ile Faruk Nafiz Özak da çiçek gönderdi. -AÇIKLAMA YARIN- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nikah töreninin ardından gazetecilerin, Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilişkin soruları üzerine, yarın genel merkezde açıklama yapılacağını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay da yarın açıklamayı kendisinin yapacağını kaydetti.