-KILIÇDAROĞLU VE BAYKAL ANTALYA'DA ANTALYA (A.A) - 07.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile Antalya'ya gitmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu ve Baykal, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda VIP salonunda buluşarak, birlikte Antalya uçağına bildiler. Kılıçdaroğlu ve Baykal, uçağa geçerken, Baykal'ın torunun okul kaydı için gittiği ABD ziyaretine ilişkin sohbet gerçekleştirdiler. Kılıçdaroğlu ve Baykal uçakta da yan yana oturdular ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Bir gazetecinin, ''Birlikte Antalya'ya gidiyorsunuz, bu ziyarete ilişkin ne bekliyorsunuz?'' sorusuna ilişkin Baykal, ziyaretten ne beklediklerinin çok açık olduğunu ve ''hayır'' oyları için çalıştıklarını söyledi. Gazetecilerin, ''Bir güç birliği sergiliyoruz'' ifadesini kullanması üzerine Baykal, ''Güç birliği sözü bile anlamsız, biz CHP'yiz. CHP olarak hepimiz onun bir parçası olarak, bulunduğumuz konum ne olursa olsun, partimizin politikalarını başarıya ulaştırmak için tüm gücümüzle katkı veriyoruz. Genel başkan çalışıyor bizde bir milletvekili olarak yanında olmaya gayret gösteriyoruz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu da referanduma yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, ''Çalışıyoruz, niçin 'hayır' denilmesi gerektiği konusundaki düşüncelerimizi anlatıyoruz. Biz, bir partinin mutfağında hazırlanan bu anayasa değişikliğine 'hayır' denilmesini istiyoruz'' dedi. Bir başka gazetecinin Kılıçdaroğlu'nın performansını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine de Baykal, ''Sayın Genel Başkan çok büyük gayret gösteriyor, sadece ben değil bütün toplum bu çabaları büyük bir saygı ile izliyor'' dedi. -ANTALYA HAVAALANI- Kılıçdaroğlu uçaktan indikten sonra da VIP salonuna giderken araçta, gazetecilerin HSYK Başkanvekili Kadir Özbek'in ''torpil'' iddialarına ilişkin soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, ''Böyle iddialar aslında çok ciddi iddialar. Bu ciddi iddialara karşı dernekler ve Hükümet anında yanıt versin diye beklerdim ama seslerini çıkarmadılar. Demek ki müdahale ediyorlar, müdahale girişiminde bulunuyorlar. Bundan sonra ortaya çıkacak tablonun daha da vahim olacağını herkesin bilmesi lazım'' dedi. Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın ''Dede talimatıyla atama devri bitiyor'' sözünün hatırlatılması üzerine de ''Demek ki yargı kimseden icazet almıyor. Torpil için başvuranlar başkaları. Onların da ipliği pazara çıktı. Söyleyen kişi belli bu konudaki yetkili bir kişi, isimler üç aşağı beş yukarı belli. AKP'nin genel başkan yardımcısı kim? Çıkıp hangi gerekçeyle torpil istediğini açıklasın'' yanıtını verdi. Deniz Baykal da her iki soruya ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun ortak bir değerlendirmede bulunduğunu kaydetti. Baykal ve Kılıçdaroğlu, havaalanından çıkarken de vatandaşların yoğun sevgi gösterisi ile karşılaştı.