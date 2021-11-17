Kılıçdaroğlu ve Akşener’in çağrısını AKP'li Turan yanıtladı: Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener bugün ortak açıklama yaptı. İktidara seslenen iki lider erken seçim çağrısı yaptı. AKP'li Turan bu çağrıya cevaben, "Seçimler zamanında yapılacaktır! Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’in açıklamalarının tamamlanmasının ardından “erken seçim” çağrısına ilk yorum AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Türkiye’nin erken seçim gündeminin olmadığını ifade eden Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok!"

“Türkiye’nin #ErkenSeçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır! Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok!!"