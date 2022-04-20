Kılıçdaroğlu ve Akşener'den şehit için taziye paylaşımları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Teğmen Kaan Kanlıkuyu için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan askerimiz Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Kaan Kanlıkuyu’ya Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğunu açıklamıştı.