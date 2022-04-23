Kılıçdaroğlu ve Akşener'den şehitler için taziye mesajı: Art arda gelen acı haberlerle yüreğimiz dağlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen askerler için sosyal medya hesaplarında taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu’nda art arda gelen acı haberlerle yüreğimiz dağlandı." dedi.

Kılıçdaroğlu, 8 Nisan gecesi Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ile Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için yayınladığı başsağlığı mesajında, "Pençe Kilit Operasyonu’nda art arda gelen acı haberlerle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimiz Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ile Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon’a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!” ifadelerini kullandı.

Akşener ise Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ile Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon ve Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde şehit düşen Aytaç Altunörs için başsağlığı mesajı yayınladı. Akşener, “Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Bekir Can Kerek ve Kubilay Çon’a, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde şehit düşen kahraman polisimiz Aytaç Altunörs’e Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…” paylaşımını yaptı.